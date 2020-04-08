飞信、易信之后，三大运营商要借5G再战微信

4月8日，可能是三家运营商少有的联手时刻。三家企业共同宣布，将联合打造5G消息，对传统短信业务进行升级。

▲三大运营商和众多手机厂商高管出席

早在在2G/3G时代，QQ、微信等即时通讯工具的崛起，开始成为三大运营商语音和短信业务的巨大威胁。中国移动的飞信、中国联通的沃友以及中国电信的易信，都曾承担着狙击微信等颠覆者的重要使命，不过都以失利而告终。

5G时代，三大运营商似乎看到了新机会。与之前各自为战不同的是，这次三家选择联合起来，并拉上了华米OV等众多手机厂商。运营商们能够如愿以偿吗？

传统电信收入增长遇瓶颈 运营商管道化

早在2G时代，QQ、MSN等PC端即时通讯工具就开始对运营商的短信语音业务造成了一定的冲击。

不过真正的致命威胁是在2011年，当时正值中国3G商用如火如荼，微信正式诞生。与运营商传统的短信和语音业务相比，微信等即时通讯工具支持跨通信运营商、跨操作系统平台，只需要消耗网络流量便可在手机上免费发送文字、图片、语音和视频。

即时通讯工具的崛起，让运营商的传统业务收入走上了艰难之路。

根据腾讯发布的2019年年财报，截至2019年12月31日，微信和WeChat的合并月活跃账户数为11.648亿，去年同期为10.976亿，同比增加6.1%，环比增长1.2%。巨大的基数之上仍旧在保持增长，同时微信给腾讯贡献了广告、支付等多元化的收入。

对比运营商来看，以中国移动为例，2019年其个人语音及短彩信收入为889.11亿元，同比下滑18.2%。这也导致中国移动2019年个人市场收入整体下滑3.5%。

实际上，三大运营商并未坐以待毙。中国移动推出了飞信，中国联通先后上线超信、沃友，中国电信推出了宽乐通信以及与网易联合打造易信，但都未能阻挡微信的崛起。

随着微信等互联网企业App的扩张，互联网企业依靠运营商提供的基础设施，手握庞大的用户量，已经掌握了衣食住行等多个方面的入口和业务。而同样拥有数亿用户量的运营商，却只能提供语音、短信、流量这类基础通信服务，逐渐陷入管道化。

三大运营商走向联合 5G消息再向微信冲锋

5G时代，再次让运营商看到了新机会。

一方面，传统的短信业务形态确实到了该升级的时候，已经难以满足用户的多样化需求；另一方面，5G消息也不只是面向个人用户，还有企业用户，而这也正是5G需要拓展的重要应用场景和目标群体。

根据三家企业联合发布的5G消息白皮书显示，5G消息进行了多个方面的提升：用户体验上，融合人工智能、大数据、云计算等多种技术能力，支持发送文本、图片、语音、视频、位置等内容；应用上，个人消息支持点对点消息、群发消息和群聊消息，行业消息上则引入聊天机器人，个人用户可通过运营商网络与企业进行消息交互；安全上，具备加密传输、用户认证、源头管控、身份校验、内容审核、消息拦截等安全保障措施。

据悉，在个人消息上，点对点消息支持消息与短信之间的相互转化。若消息接收方不是5G消息用户或消息接收方是5G消息用户但当前不在线，则网络通过短信通道下发该消息。若消息中包含多媒体内容，回落为短信时，在短信内容中携带提取该多媒体内容的URL，接收方收到短信后点击该URL可访问该多媒体内容。

5G消息还支持用户选择多个具备5G消息能力的联系人来创建群。群创建成功后，所有已经加入群的用户可在群中进行消息交互。支持群管理功能，包括创建群、加入群、退出群、删除群成员和解散群等。

可以看到，5G消息在面向个人用户方面，瞄准的仍然是微信这类即时通讯工具，提供文本、图片、语音、视频等内容的发送，以及用户之间的群聊功能。这并未跳出之前的飞信、易信等App的范畴，不过5G消息无需下载另外的App，可在原生的手机短信功能上直接实现，免注册登录，省去了新推广App的人力和财力投入。

仍需进一步构建生态

除了个人消息之外，5G消息的最大亮点便是面向行业客户的一系列功能。

据介绍，行业客户以聊天机器人的形式与个人用户通过运营商网络进行消息交互。个人用户可向行业客户的聊天机器人发送多媒体消息内容，行业客户的聊天机器人也可通过点对点和群发消息方式向个人用户发送多媒体消息内容，同时还可以包含富媒体卡片，消息中还可携带选项列表（包括“建议回复”和“建议操作”）。

▲可以在短信中直接查询、预定车票

运营商为5G消息的行业应用展示了基于出行、酒店、餐饮预订等方面的案例。比如在与12306的对话中，用户可以通过发送语音或文字、点选关键字的形式，在5G消息中快捷实现车票预订、支付、改签等操作，甚至无需跳转，可在消息界面直接支付；在与139邮箱的对话中，用户收到邮箱消息后，可在消息窗口完成查看、回复、转发等操作。

这些案例的实现方式与微信上的公众号、小程序等能力有些相似。至此也可以发现，运营商在与微信等即时通讯工具之争中已经不只是局限于用户之争，还要将争夺战上升至入口之争。运营商的设想是，首先将用户的消息沟通使用习惯拉回到5G消息上来，其次进一步涉足用户的出行、餐饮等日常生活服务，同时还要作为中间连接角色为行业企业服务。

中国移动副总经理董昕就表示，升级短信业务，打造5G消息新业务形态，是三家运营商认真磋商后的决定，有利于运营商从通信服务向信息服务的拓展和延伸。

不过要改变用户长久以来形成的习惯并不容易，同时5G消息的发展也有赖于用户、运营商、手机厂商、平台、行业客户共同参与建设。

在用户方面，相关运营商企业向新浪科技表示，由于5G消息还未正式商用，在具体资费上还未有明确的对外计划。所以目前也暂时无法评估5G消息对普通用户的吸引力如何。

运营商方面，三家企业则首次联合起来，基于统一的RCS（融合通信）国际标准，力争实现全球互联互通。根据GSMA的研究，目前RCS全球月活跃用户已经超过4亿。到2021年，RCS服务的总市场价值预计将达到740亿美元。

手机厂商方面，华为计划6月支持5G消息商用；小米方面表示，后续将在所有5G机型支持5G消息；三星正基于运营商最新规范开发5G消息业务，计划今年内对5G手机全面支持；OPPO和vivo也表示将支持5G消息，但还未公布具体的时间表。

另外更重要的是行业客户的加入。三家企业在发布会上展示的行业消息案例是12306、携程和中国移动的139邮箱，而要让大量的第三方互联网企业接入5G消息并完成对接开发，运营商还需要给出清晰的盈利模式以及便利的开发工具。

5G消息能成功吗？一切还未可知。但可以预见的是，5G时代的运营商越来越跨界，与互联网企业的竞争与合作也会越来越多。