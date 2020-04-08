最贵终端华为智慧屏X65发布：售价24999元

在上个月的华为P40系列发布会后，余承东曾在微博表示还有一个“大招”要在4月8日发布，而这个大招指的就是华为智慧屏 X65。

众所周知，智慧屏是华为战略部署的重点，2019年，华为已经发布了华为智慧屏V系列，获得了消费者和专业评测机构的普遍认可，而这次华为智慧屏 X65在V系列的基础上进行打造，在设计美学、智慧交互、音画体验等方面全方位升级，是华为在智慧屏领域的顶级旗舰，售价24999元。

2400万超广角AI慧眼，智慧交互升级

华为正在以智慧屏打造为家庭的情感中心，使之成为联系你和家人之间的纽带，2400万超广角AI慧眼的加入仅让视频图像更加清晰，同时相比普通镜头能够覆盖更多客厅区域，让智能人像追踪能力得以充分发挥。

参数方面，华为智慧屏 X65采用2400万超广角摄像头，其有效像素为5632*4224，水平可视角度可达95度，垂直可视角度为78度，客厅覆盖面积是普通镜头的3倍以上，而且像素更高，图片和视频效果更清晰。

为了给AI慧眼赋能，华为智慧屏 X65还搭载了自研海思Hi3559C摄像头芯片，具备双核[email protected]神经网络加速引擎（双NPU），能够支持两个视觉算法并发执行，让智能应用场景更加丰富和灵活。相比V系列，AI算力从1T提升至4T，智能视觉算法更加精准高效。

在AI慧眼功能的加持下，华为智慧屏 X65还拥有AI健身、畅连通话、WeLink多方视频通话、AI视觉、AI KIDS等更多智慧功能。其中，AI视觉功能将会大幅提升用户的使用体验。

IT之家了解到，AI视觉增强带来了隔空手势功能，摆脱遥控器的束缚，动动手即可对智慧屏进行免触操控。举例来说，华为智慧屏 X65上的手势识别考虑了用户日常生活中的操作习惯，支持直接伸出手掌完成暂停操作，做出“嘘”的手势进行静音操作。不仅如此，华为智慧屏 X65还创新性地采用了连续检测方案，可以持续性检测手部的连续移动，通过手指及其移动完成交互，如在视频播放过程中举起手指，捏合起来左右划动即可调节进度，上下划动即可调节音量，大大提升了智慧屏的使用体验。

65寸4K OLED屏幕，带来臻美画质

对于一款智慧屏产品来说，屏幕素质依然是一项重要的指标。华为智慧屏 X65采用了全新一代65寸4K OLED屏幕，搭载了华为海思全新自研的鸿鹄旗舰芯片，还有电影原彩模式，为消费者带来了臻美画质。

参数方面，华为智慧屏 X65的4K OLED面板可以实现1000nit HDR峰值亮度，拥有百万级超高对比度，覆盖了DCI-P3 98%色域，还支持120Hz高刷新率和1ms响应时间。

在驱动芯片方面，华为智慧屏 X65搭载了华为海思全新自研的鸿鹄旗舰芯片，该芯片专为OLED定制，搭载鸿鹄AI画质引擎，针对OLED屏幕显示优势定制专用画质优化算法，搭配6G RAM+128G ROM，性能再度升级。同时支持MEMC运动画面补偿、HDR技术、SR超分辨率技术、NR降噪技术、Local DCI局部动态对比度增强、CGM色彩管理系统以及CAA防烧屏技术等。

在消费者关注的画质方面，华为智慧屏 X65带来了电影原彩模式，把饱含影视创作者情感、思想和故事的影像，用专业的光影色彩手法精准的呈现给消费者，让消费者在家也能享受原汁原味的电影级色彩氛围和光影质感。为了让消费者便于理解记忆，华为用电影原彩作为色彩显示部分的核心卖点，专业模式的内容还包含对图片、照片、印刷设计、网页、老式电视视频等专项显示模式的支持。

14喇叭全屏发声阵列，带来沉浸音质

华为智慧屏的音质一直是受到消费者追捧的一大亮点，这次华为智慧屏 X65采用了14喇叭全屏发声阵列设计，还通过影院透声幕设计，全屏声场，为消费者带来全新的体验。

参数方面，华为智慧屏 X65采用14喇叭全屏发声阵列设计，其中包括全频音箱6个，每个全频音箱包含一个3W球顶高音扬声器及一个10W条形全频扬声器；重低音音箱2个，每个重低音音箱包含一个3.5英寸20W重低音扬声器；总输出功率75W。

华为智慧屏 X65参考影院透声幕设计，具有独立通道的六个全频/高频音箱分别位于屏幕左右两侧的上中下6个位置，同时音箱的声波翻转10度向外，通过环绕声算法协调各个全频音箱的播放，从而使音像可以出现在屏幕的任意位置上，打造出声音与画面完美融合的声画合一体验。

好的硬件还需要配合好的算法，华为智慧屏 X65搭载了华为Histen音效技术，采用最新最先进的音频处理算法，结合心理声学模型和听觉感知模型，将各种音频设备的性能发挥到极致，为用户提供完美的天籁音质体验。

华为智慧屏X65，未来智慧家庭中心

随着智慧家居产品的普及，人们也越来越多地体验到了科技为生活带来的便利。作为客厅的中心，智慧屏不仅成为家庭的智慧交互中心、跨屏体验中心、IoT控制中心、影音娱乐中心，更会带来人机关系的扩展。随着华为在智慧屏领域的深耕，智慧屏X65将会掀起一场信息消费的大变革，通过全新的智慧交互功能，改变人们的使用习惯。相比手机、Pad和智能音箱，华为智慧屏具备远场拾音、更大屏幕等先天优势，可以更直观地进行信息呈现，同时将以手机为代表的个体中心联系起来，成为家庭的情感中心。

IT之家了解到，截止目前，华为HiLink生态已经接入了5000万+用户，覆盖1000+型号和100+品类产品。华为智慧屏的背后还凝聚了一系列科技成果，例如 “天生快，一生快”的鸿蒙系统、自研AI芯片、鸿鹄旗舰芯片等。随着华为在智慧屏领域的不断发展，预计会有更多的新科技、新玩法应用于智慧家庭中去，为消费者带来舒适便捷的使用体验。