全新华为MateBook X Pro国内开启预售：i5+16GB+512GB，7999元

IT之家4月8日消息 今天，华为在国内发布了全面屏商务新旗舰MateBook X Pro 2020款，首次采用翡冷翠配色，“多屏协同”功能全面升级，搭载全新第十代英特尔酷睿处理器和16G高速内存，i5+16GB+512GB版本售价7999元。

华为MateBook X Pro采用了3K炫丽全面屏，整机采用超轻薄金属一体化设计，整体CNC钻切工艺，精密陶瓷喷砂，亲肤手感，整机厚度仅约14.6mm，重量仅约1.33Kg。除了翡冷翠配色之外，原有的深空灰、皓月银和樱粉金三种经典配色也同步亮相。

华为MateBook X Pro 2020采用了3K全面屏，四边超窄边框和高达91%的屏占比，采用了13.9英寸的高清LTPS低功耗显示屏，3K高清分辨率，像素密度高达260PPI，100% sRGB色域（典型值），对比度高达1500:1，3:2黄金生产力屏，支持高精度十点触控，搭配华为自主开发三指下滑截屏技术，实现快速手势截屏，并自动识别图片内文字，转换为文本。

华为MateBook X Pro 2020款搭配华为P40系列和EMUI 10.1系统，支持“多屏协同”功能，利用MateBook X Pro的专业能力，既可以处理PC上的专业办公任务，又可以操作手机APP。

IT之家了解到，除文件、图片、视频智慧互传和文本共享等功能，全新升级“多屏协同”让用户可以在MateBook X Pro上直接打开并编辑手机里的文件，保存的文件仍旧在手机的原来位置。手机端的提醒信息，可以直接同步在MateBook X Pro的屏幕上，用户还可以调用电脑摄像头、麦克风、音响等硬件，接打手机电话或视频通话，该功能目前已支持运营商和主流第三方应用的音视频电话，包括微信、QQ、腾讯会议、企业微信、华为WeLink等。

华为MateBook X Pro 2020 搭载全新第十代智能英特尔酷睿 i7-10510U / i5-10210U 处理器，搭配创新的鲨鱼鳍2.0风扇，支持搭载NVIDIA GeForce MX250独立显卡，还可以通过全功能USB-C口外接扩展独立显卡。华为MateBook X Pro 2020款现在标配16G高速内存，可选配512GB和1TB 的高速固态硬盘。

华为MateBook X Pro 2020款还配备了56Wh大电池，配合华为自研的智能省电模式，根据华为实验室测试，可满足长达15个小时正常办公，满足一天所需的电池续航。轻巧便携的65W USB-C口袋式充电器支持快充功能，还能够兼容多种充电输出功率，更可为部分华为手机进行超级快充。

其他功能

功能齐全的USB-C接口，支持双向数据传输和4K外接显示器，传输速率高达40Gbps。

宽频WLAN，传输速度最高可达1733Mbps，信号有效捕捉区域更大，稳定在线。

支持蓝牙5.0，相比上一代连接范围更广，信号更稳定。

业内独树一帜的隐藏式摄像头，保护隐私，防劫持防偷窥。

极速指纹式电源键创新设计，一键直达Windows桌面，安全高效。

配备四个麦克风，可实现最远达 4 米的拾音效果，智能降噪有效过滤环境杂音。

高低音分频的立体四扬声器，带来令人沉浸的宽广立体声音效。

预装正版Windows10 家庭中文版和Office家庭和学生版，随新机赠送5年系统重装免费服务。

华为MateBook X Pro 2020款官方售价7999元起。4月8日22:08分，华为MateBook X Pro 2020款将在华为线下体验店、华为商城以及各大电商平台全面展开预售，并于4月15日正式开售。