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微软 Win10 免费工具集 PowerToys 0.16.1 发布

2020/4/7 15:38:35来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月7日消息  微软名为PowerToys的免费系统实用工具套件从Windows XP时代复活，并于2019年5月引入Windows 10系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。通过 Windows 10 shell 使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

4月1日，IT之家带来了PowerToys 0.16版本的更新内容大全，在PowerToys最新版本0.16中，微软添加了许多新的有用的玩具。包括IMAGE RESIZER图像调整器、WINDOW WALKER切换器、文件资源浏览器预览窗格扩展、FANCYZONE改进等等。

微软今天发布了适用于Windows 10免费工具集新PowerToys 0.16.1版本。这次PowerToys 0.16.1版本主要是带来了许多错误Bug修复，包括：

  • 默认情况下，打开新实用程序会进行升级。

  • 修复本地化错误。

  • 修复FancyZones中的RDP错误。

  • 修复Window Walker中的焦点错误。

  • 添加遥测功能以实际了解是否启用了Window Walker。

  • 使用户了解MSIX和MSI双重安装问题，这是部分解决方案。

  • 修复了Unity中的FancyZone崩溃问题。

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关键词：PowerToysWindows 10

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