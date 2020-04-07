微软 Win10 免费工具集 PowerToys 0.16.1 发布

IT之家4月7日消息 微软名为PowerToys的免费系统实用工具套件从Windows XP时代复活，并于2019年5月引入Windows 10系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。通过 Windows 10 shell 使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

4月1日，IT之家带来了PowerToys 0.16版本的更新内容大全，在PowerToys最新版本0.16中，微软添加了许多新的有用的玩具。包括IMAGE RESIZER图像调整器、WINDOW WALKER切换器、文件资源浏览器预览窗格扩展、FANCYZONE改进等等。

微软今天发布了适用于Windows 10免费工具集新PowerToys 0.16.1版本。这次PowerToys 0.16.1版本主要是带来了许多错误Bug修复，包括：