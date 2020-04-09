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苹果正式发布 macOS Catalina 10.15.4 补充更新

2020/4/9 7:39:09来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月9日消息 在发布支持 Apple Music 实时歌词的 macOS Catalina 10.15.4 两周后，苹果今日正式发布了macOS Catalina 10.15.4 补充更新。建议大家可以在 IT之家 App 首页顶部选择“苹果”专栏，或者自定义关注关键字，了解这些内容，更建议大家前往【果粉圈】畅谈，最近有不少好的精华技术贴建议阅读点赞。

macOS Catalina 10.15.4 补充更新解决了 Mac 的 USB-C 端口可能无响应的问题，还修复了 MacBook Air 2020 在使用“设置助理”过程中或断开并重新连接 4K 或 5K 外部显示器时可能死机的问题。

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▲ MacBook Air 2020

macOS Catalina 10.15.4补充更新更新内容

macOS Catalina 10.15.4 补充更新提高了 Mac 的稳定性和安全性。

  • 修复了运行 macOS Catalina 10.15.4 的 Mac 电脑无法加入运行 iOS 9.3.6 及较早版本或 OS X El Capitan 10.11.6 及较早版本设备的 FaceTime 通话的问题。

  • 解决了可能重复收到提示输入 Office 365 帐户密码的问题。

  • 修复了 MacBook Air（视网膜显示屏，13 英寸，2020 年推出）在使用“设置助理”过程中或断开并重新连接 4K 或 5K 外部显示器时可能死机的问题。

  • 解决了 Mac 的 USB-C 端口可能无响应的问题。

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关键词：苹果

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