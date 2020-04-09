苹果越狱工具checkra1n获0.10.1 beta更新：支持iOS 13.4.1

IT之家4月9日消息 近日越狱工具checkra1n获0.10.1 beta更新推送，包含多项Bug修复。

IT之家了解到，此次更新加入对iOS 13.4.1越狱的支持，同时修复了对A7设备的支持及iOS 12.4系统越狱Bug等相关问题。详细升级日志如下：

Bug修复

修复了对A7设备的支持

修复了iOS 12.4中的一个问题，该问题导致设备尝试关闭时出现重启或崩溃的情况

修复了导致钥匙串丢失新密码的问题

修复了导致GUI / ncurses在多次使用时出现的崩溃问题

修复了用户空间重新引导启动失败的问题

其他变化

添加对iOS 13.4和13.4.1支持

加入内核补丁查找程序v2：速度获提升

用户可从webra1n界面退出

已知的问题

Apple TV 4K会产生-20错误

已知的问题

部分设备，例如Raspberry Pi Zero和Raspberry Pi 3，相关漏洞可能无法可靠地运行

尝试越狱多个设备时，仅首次越狱的会成功。解决方法：每次尝试越狱后重新启动checkra1n

不支持的平台

此Beta版越狱软件仅适用于macOS和Linux，Windows版仍在研发中，checkra1n目前仅支持安装Cydia