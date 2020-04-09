刘作虎：一加8/Pro重量控制在200g以内，一加8仅重180g

IT之家4月9日消息 一加官方近日正式官宣新款一加8系列手机，同时一加科技CEO刘作虎今日晚间也放出了有关一加8系列手机的重量信息。

刘作虎表示，一加8系列手机全系做到了200g 以内，其中一加8仅重180g，厚8mm。同时刘作虎称此次一加8系列手机十分轻薄，单手可握持，手感一流。

IT之家此前报道，配置方面：一加8采用6.55英寸2400×1080分辨率90Hz AMOLED屏，采用骁龙865+UFS3.0+LPDDR4x方案，拥有8GB RAM+128GB ROM/12GB RAM+256GB ROM可选；前置1600万像素+4800万像素主摄+1600万像素超广角摄像头+200万像素微距后置三摄方案；电池容量4300mAh，支持WiFi 6，NFC，30W有线快充。

一加8 Pro采用一块6.78英寸3168×1440分辨率120Hz AMOLED屏，采用骁龙865+UFS3.0+LPDDR5方案，有8GB RAM+128GB ROM/12GB RAM+256GB ROM可选；前置1600万像素+后置4800万像素主摄+4800万像素广角+800万像素变焦+500万像素四摄方案；电池容量为4510mAh，支持30W有线快充/无线闪充，IP68，NFC，WiFi6。

一加8系列手机将于4月16日19:00在线上正式发布。