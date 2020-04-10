华为P40系列余承东专访：只有把客户放在第一才能成为伟大的公司

4月8日，华为P40系列国行正式发布，这是华为2020年上半年的旗舰代表之作，也是华为在移动影像领域和创新ID设计上的新一次突破。华为P40系列国行发布之后，华为消费者业务CEO余承东在线接受了IT之家在内的媒体采访，一向敢言的余承东，在本次线上采访中透露了不少重磅信息，也多次向媒体强调了华为在手机行业的创新理念和高端定位。IT之家对本次万字采访进行了梳理，供大家阅读和参考。

疫情之下的快速增长

百年难遇的全球性疫情对各行各业的影响非比寻常，今年Q1，国内大部分手机厂商都出现了不同程度的下滑，华为同样也受到了疫情的影响，不过在今年3月份，华为手机在国内依然实现了快速增长，虽然海外市场下跌，但华为今年一季度的整体收入在非常困难的情况下实现了同比略有增长。

“中国市场恢复很快，从2月底开始到3月初我们就迅速恢复了。所以我们3月份取得非常好的增长，增长幅度还很大。所以我们整个一季度在中国市场增长幅度还比较大的”。余承东在采访中表示，“整个市场是下滑的，但是从市场表现看大家对华为有很多的支持和厚爱，所以很感谢全国的消费者，在这种困难时期，大家购买我们的产品，给了我们更多的支持和帮助”。

针对网上流传的库存问题，余承东驳斥，“我巴不得有库存，有库存我们就赚了。”

余承东认为，能实现逆增长的原因，是消费者喜欢换5G，而华为的5G领先优势，产品口碑好、满意度高，是增长的最主要的原因。有记者在采访中表示，疫情反而看到了华为真正的实力，余承东对此表示认可，称危机是危中有机，中国哲学就是这样，危的后面就是机会，我们抓住了这样的机会。

“中国市场经济快速恢复，这也是一个机遇，中国内需市场很大，我们就需要一些更有创新力的产品。P40系列和智慧屏这些产品的上市，竞争力非常强，我们在家里办公、远程办公、远程学习，这种大屏的产品，PC、平板和智慧屏，在目前阶段这种需求会增加。所以目前我们的PC、平板增长幅度很大，有百分之百以上的增长。”

“HMS超出我们的预期”

余承东在采访最开始强调，如果不是美国制裁的话，2019年华为就会成为全球第一大智能手机厂家。根据早些时候华为发布的2019年年报显示，华为消费者业务领域去年保持了稳健增长，智能手机发货量超过2.4亿台，5G手机发货量超过690万台，全球智能手机市场份额位居第二。PC、平板、智能穿戴、智慧屏等以消费者为中心的全场景智慧生态布局进一步完善，实现销售收入4,673亿元人民币，同比增长34%。

在去年受到制裁之后，华为手机将力量集中到了国内市场，余承东认为华为在中国市场今年肯定还是持续保持很好的增长，但在海外市场肯定是下跌的。应对海外市场的变化，此前华为手机推出了HMS（华为移动服务），以替代欧洲市场的GMS，余承东对HMS非常有信心，称进展非常大，超出我们的预期。

“HMS的进展非常好，海外用户的体验也提升很快，我们甚至在部分领域构筑我们领先的优势。所以并不只是跟随别人，我们在缩小差距，同时在构筑我们的长板和我们的领先优势”。

余承东表示，华为P40系列在除了美国、巴西、韩国以外的所有市场都会上市。在接受采访时，余承东向IT之家等媒体透露，“HMS还不错，它能满足大部分用户的要求，能满足80%、90%（欧洲）用户的要求。”余承东同时强调，华为过去与Google创造了很多商业价值，美国这种制裁对于美国公司的商业利益是很大的损伤。

开发一代、跟踪一代、预研一代

华为P40系列相机技术明显甩别人一条街

回到产品方面，本次P40系列手机共包括3款，分别是P40、P40 Pro和P40 Pro+，前两款产品以及开启预售，而P40 Pro+的开售时间定在6月份。余承东在采访中透露，P40 Pro+晚上市两个月，主要是产能和技术的突破难度，而且因为受疫情耽误，其中P40和 P40 Pro在春节前已经在12月份爬坡生产了。

余承东强调，“华为在研发投入是坚持开发一代、跟踪一代、预研一代，我们将来要做到四代。十多年前我做无线产品线总裁的时候就是如此，至少三代。至少未来下一代技术能够做到领先时代、领先同行”。

余承东直言，“我们（P40系列）的相机技术是明显甩别人一条街的”，不光是软件，还有硬件，像模组、算法都很关键，我们在法国有很强大的研究所是专门做ISP（图像信号处理器）的，所以它的图像信号处理器的处理性能是非常棒的，这一点是国内其他厂家做不了的，包括国外的同行他们都是落后于我们，同时相机成本也是一百几十美元，非常昂贵。

高端要有引领性的技术和创新

IT之家在华为P40 Pro评测文章最后曾提到过，一款高端旗舰机，只凭借疯狂的硬件堆料，只能满足所谓“旗舰”属性，而要称为“高端”，还需要实现独具思考的设计，比如四曲满溢屏和全新配色，是华为对美学的全新认知和创造，比如徕卡超感知影像系统，是华为对移动影像的全新重塑。

在采访中，余承东针对手机的高端化问题进行了解释，余承东表示，华为一直在打造自己的高端品牌，高端要有引领性的技术和创新，包括设计、技术、创新、品牌等等，才能高端。

“像我们P40的设计就是非常有特色的，四曲满溢屏是全球唯一的一个，我们的相机也是引领，我们的设计也是非常特别的，整个行业都是学习我们。我们的AI能力的引领等。P40 Pro 我也在用，我的感觉它是如丝般顺滑，我们是最佳的体验，还有软件优化，所以我们做了以后体验非常好，打造高端品牌，要靠引领和创新的设计、创新的体验，所以单纯的堆砌，所谓的某一项指标的规格，并不能打造真正的高端品牌”，余承东表示。

能把这些技术搞定，需要巨大的研发投入，华为公司一年研发费用接近200亿美元，在全世界排前三名，在全世界所有的公司里，2020年可能会达到前一、二名。余承东表示，别的厂商发布的研发费用，他们跟我们完全不在一个数量级，研发投入和创新还是为了用户体验，所以打造高端品牌，一定要高端的设计、创新引领，真正给用户体验带来颠覆性的。

文化与价值观

2019年，华为在内外承压的状态下，依然保持增长状态。在此次专访中，余承东也屡次提及他2011年到华为终端后的奋斗历程。管中窥豹，华为终端高速增长的秘密，也许就隐藏在余承东的字里行间。为了避免引发分歧与误解，我们不做任何加工处理，摘选部分专访文字实录。

以下为余承东专访文字实录（部分）：

今天我们发布这些产品，P40让我们的手机的体验又上了一个大台阶，因为Mate系列和P系列在全球每年的销量都是接近三千万台，量还是非常大的，整个加起来是五千万台规模的旗舰机，而且还在持续高速增长。最核心的还是要技术创新引领，因为我们增长的来源和技术刚才说了是技术创新，因为我们在做新的产品，像P40是业界少有的小精屏，我们做到颜色引领，有设计感。我们的颜色大家都说叫神仙色：零度白、晨曦金、冰霜银、深海蓝和亮黑色。其实颜色是个非常小的东西，没有多少核心技术，但是我们可以看到消费者的需求，我们的沟通手势、暗光人脸识别，消费者用到的、用不到的，甚至很多大家不知道的功能，我们在提升用户体验。所以我想说的是对华为来说我们坚持要做消费者真正体验好的产品。

体验是要靠综合的，要看能效比，能效比就是省电，有很多东西是没有意义的，可体验的价值才是真正的价值。比如这个桌子的价格不是取决于这个桌子强度，因为这个桌子上面并不是要放坦克，所以他不需要做得多么结实、站几十个人都不塌，这不是我们的体验价值。所以我也坚持要做真正能给用户创造价值的伟大的创新，用户真正体验好的产品。这也是我对内部主管说的话。现在我们做的小尺寸1080P是够的、分辨率够的，大尺寸的我们可以做2K，他们号称2K+，他们宣称3K，3000乘以1440，那个分辨率没有意义，我们做的人眼能达到最好的尺寸，因为要省电，你说我做个合金钢，那需要吗？那是不需要的价值是没有用的、造成手机功耗很大，盲目的追求分辨率、盲目的追求刷新率那是没有价值的。所以很多厂家回过头来都跟随华为，所以可体验的价值是非常重要的。

我是2011年秋天正式过来，到现在为止不到九年时间，我每天都在做客服，不管是老师、同学、亲戚、业界大佬、朋友，他们遇到什么问题我都能帮他解决，我自己都在跟我们研发团队找问题，找我们哪些地方体验有问题、设计上的问题、产品服务商的各种各样的问题，我本人一直在做，我要求我们所有主管、所有员工每个人都做客服，每个人都关注用户体验，找问题、找差距、找不足，看所有的同行哪些有做得好的地方我们学习，不管是同行还是外界还是另外一个领域跨行业的创新值得我们学习的，同时我们在研发投入是坚持开发一代、跟踪一代、预研一代，我们将来要做到四代。十多年前我做无线产品线总裁的时候就是跟踪一代、预研一代、开发一代，至少三代。至少未来下一代技术能够做到领先时代、领先同行。

所以在这点上我们一定要坚持消费者看得到、看不到的东西都要做，只要对消费者有价值的我们都要坚持做创新引领，通过科技的创新。大家有时候说90Hz、120Hz，但你要看它的稳定性，而不是数字，如果发热，它马上就会降刷新率、降分辨率。我们要做稳定、流畅的、真正的好的体验。所以我今天跟大家说的话也是跟内部主管说的话，因为我们一些研发人员被友商忽悠。我们一定要做真正有用户体验的价值，能够给客户创造商业价值、创造体验价值，所以一定要坚持创新。所以大家不要看网上有些黑我们的东西，那是胡扯的，我不便于回答他们。安全隐私保护方面我们是做得最好的，我也知道有些人写文章黑我们。你看哪个中国企业能够完全遵从GDPR和GAPP，华为完全可以做到遵从GDPR和GAPP的。但是这些都需要强大的研发投入、创新投入，工作量非常大，在这点上你用谁的手机最安全？用华为手机是最安全的。大家写文章的标题就可以写余承东说华为的手机是最安全、安全隐私保护做得最好的。我们争取努力在行业做到最好。

这是我做人的原则，我不是说假话的一个人，我认知水平有限，但是我一定要说真话，一定要说我真正了解和认识的。但我想在很多方面我们确实需要改进，我希望大家也多多批评，如果看到我们有什么问题，你也认识我们PR的主管，很多人有我的微信，你可以发信息给我，我们也要求我们一定要有自我批判精神、不断改进的精神。二十七年前加入华为，那时候还是一个小公司，任总就坚持客户导向、自我批判精神、奋斗精神，我们对所有员工都是客户导向和奋斗精神，对我们的管理者要求自我批判精神，一定要看到自己的不足才能改进。我早年我的本科生同学问我华为他都没听过，有什么特点，我说我们老板很厉害，虽然公司很小。我们是奋斗者文化，我见证了华为二十七年，这些基本精神没有改变。我们有些公司在说员工第一、股东利益第一，任总说这种公司不可能成为伟大的公司，一定要把客户放在第一，怎么能把股东利益、员工利益放在第一位，怎么可能成为伟大的公司呢。

任总跟我聊天，他说把股东利益放在第一的公司，怎么可能干过我们把客户利益放在第一的公司呢，老人家在二十七年前，我们还是一个小公司的时候就有这样的认识和境界。所以我说我在公司能呆那么多年没走，就是看到这个公司有正确的价值观和远大的抱负、远大的理想，这样的公司才能走得更远、更长久。所以我想跟各位媒体说，几年前我跟大家吹牛说华为一定能成长起来成为全球主要的玩家之一，我八九年前就预测全球主要的玩家三四个，不超过4家，有可能只剩下2、3家，事实证明八年过去我说的是对的，我说的主要玩家就是华为、苹果、三星这三家。我没有说哪家公司死掉，但它不能成为全球主流玩家，虽然有些公司的野心很大，但它的创新、研发投入、它的格局注定它不可能成为伟大的公司和主流玩家。一个企业的格局还在于一把手的格局、视野和胸怀决定的。一个企业掌舵人的格局、视野和胸怀基本决定了这个企业将来能走多远，能上多高的高度，我对自己也是这样鞭策和要求，我对我们团队也是这样要求的，我们的管理团队的格局、视野和胸怀也能决定我们的路能走多远，我们达到什么样的高度和境界。

所以我相信我们未来能成为更伟大的一家公司，因为我也跟内部团队讲，如果没有制裁我们可能去年就成为全球第一，在智能终端领域。但是美国制裁让我们成为一个没有生态的硬件公司成为一个有生态的公司，塞翁失马焉知非福。我们希望将来能成为一个伟大的企业，遥遥领先对手。这是我的梦想和追求，我们会持之以恒的不断努力去奋斗，我比别人都笨，但是我们可以比别人更加努力、更加进取，我们不怕落后，我们要不断地加速，我们的持续加速能力，最终在各个领域都能超越同行。你不是每门课都是第一，你怎么遥遥领先第一名，但是我要求我的团队每门课都做到第一。但是就像考试一样，不是每一门课能得到第一，但是总分要得到第一，所以我要求我的团队每一项都争取做到第一，我们整个产品可能体验上才能超越对手。很感谢这么多年来大家的支持，我相信华为的成长我们说是洗盐碱地，他们拿去用，洗盐碱地的活我们干，我们对这个产业链还是做了很多贡献，我们不仅给国家创造税收、创造就业，但是我们也能够给基础工业能力的提升作出很大的帮助和贡献，带来很大的价值，我想这是我们企业存在的价值。

很感谢各位对华为的帮助、对我本人的帮助，因为这个社会真正能够存在还是要靠正能量，我绝不允许我们的团队去造谣、抹黑任何厂家，我们发现一个立马干掉。当然我看到有些同行还专门造谣、抹黑别人，这种公司这种格局将来绝不可能成为伟大的企业，因为一个人的心智都歪掉了，怎么可能成为一个伟大的企业呢，能活着就不错了，所以我的话也对我们团队讲，我们必须做人做事走正道，把自己做得更好一点，都发现自己的不足，改进，不是说门门课都第一名，但是总分要拉到和第二名的差距。你看我们的售后服务满意度连续六年中国消费者满意度第一名，但不是拿了第一名就不努力了，要必须拉开和第二、第三名的差距，要做得更好，让消费者更满意才行，不能说得个第一名就沾沾自喜了。所以我要求我们的团队一定要在各个领域要有追求卓越的精神，团队的事业、格局、胸怀决定了未来能走多远。所以我希望未来华为在逆境中能够死不掉、成长起来，将来成为一个伟大的企业、伟大的消费电子公司，这是我给我团队的梦想和追求。谢谢各位这么多年来的支持和帮助，你们也见证了我们从一个非常弱小的公司不断成长和壮大，再次感谢大家！