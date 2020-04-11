内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

调查：2020一季度苹果iPhone美国市场份额达44%

2020/4/11 6:51:47来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月11日消息CIRP今天发布了一份新的分析师报告，研究了一季度美国智能手机激活量情况，以及消费者是选择iOS还是Android。对苹果来说，好的一面是，iOS的新激活量是2016年以来最高的。不过，Android和iOS的客户忠诚度都很高，所以没有多少换机者。

CIRP发布的2020年第一季度的数据显示，iOS在美国的市场份额为44%，Android抢占了56%。与去年同季度相比，iOS在美国市场的新激活量约有8%的跃升。iOS的份额在两年内增长了12%，而44%的份额也使其高于2016年的41%的份额。

▲操作系统份额

这对苹果来说是个利好消息，但IT之家了解到，CIRP的数据也显示，无论是iOS还是Android，操作系统的忠诚度都非常高，约为90%。这意味着有一小部分消费者愿意更换操作系统，所以即使随着时间的推移，操作系统的二元垄断很可能会持续下去。

▲操作系统忠诚度

“操作系统的忠诚度稳定在非常高的水平，"CIRP的合伙人兼联合创始人Mike Levin补充道。"在过去四年左右的时间里，90%左右的新手机激活量都停留在买家之前的操作系统上。尽管苹果在努力吸引安卓用户使用iOS系统，而安卓手机厂商也在努力吸引iPhone用户，但在所有消费者的亲和力选项中，操作系统的是最有粘性的。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    