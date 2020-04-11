调查：2020一季度苹果iPhone美国市场份额达44%

IT之家4月11日消息CIRP今天发布了一份新的分析师报告，研究了一季度美国智能手机激活量情况，以及消费者是选择iOS还是Android。对苹果来说，好的一面是，iOS的新激活量是2016年以来最高的。不过，Android和iOS的客户忠诚度都很高，所以没有多少换机者。

CIRP发布的2020年第一季度的数据显示，iOS在美国的市场份额为44%，Android抢占了56%。与去年同季度相比，iOS在美国市场的新激活量约有8%的跃升。iOS的份额在两年内增长了12%，而44%的份额也使其高于2016年的41%的份额。

▲操作系统份额

这对苹果来说是个利好消息，但IT之家了解到，CIRP的数据也显示，无论是iOS还是Android，操作系统的忠诚度都非常高，约为90%。这意味着有一小部分消费者愿意更换操作系统，所以即使随着时间的推移，操作系统的二元垄断很可能会持续下去。

▲操作系统忠诚度

“操作系统的忠诚度稳定在非常高的水平，"CIRP的合伙人兼联合创始人Mike Levin补充道。"在过去四年左右的时间里，90%左右的新手机激活量都停留在买家之前的操作系统上。尽管苹果在努力吸引安卓用户使用iOS系统，而安卓手机厂商也在努力吸引iPhone用户，但在所有消费者的亲和力选项中，操作系统的是最有粘性的。”