IT之家4月3日消息 据Steam游戏平台消息,《生化危机3:重制版》Steam版于今日正式推出,价格为414元。

游戏介绍

不管逃到哪里也会被追至绝路。

浣熊市发生突如其来的生物灾害,更为危险的武器被投入到这个逐渐毁灭的城镇中……

多重的危机,九死一生的惊险动作和重新构建的逃生剧情,一切超乎你的想象。

你能逃离这片绝望吗?

IT之家了解到,《生化危机3》是由卡普空(CAPCOM)研发的一款动作射击游戏,于2000年10月30日发行。该游戏为《生化危机》系列的第三代产品。游戏的前半部份发生于《生化危机2》之前,女主角吉尔于洋馆事件后,一直调查有关安布雷拉公司的地下业务。后半部份发生于《生化危机2》之后,吉尔已经康复过来,于是继续出发逃命。

根据界面信息显示,《生化危机3:重制版》支持界面、完全音频和字幕的简体中文。

配置要求

最低配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)

处理器: Intel® Core™ i5-4460 or AMD FX™-6300 or better

内存: 8 GB RAM

显卡: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM

DirectX 版本: 11

推荐配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: WINDOWS® 10 (64-BIT Required)

处理器: Intel® Core™ i7-3770 or AMD FX™-9590 or better

内存: 8 GB RAM

显卡: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 or AMD Radeon™ RX 480 with 3GB VRAM

DirectX 版本: 12



