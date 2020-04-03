Steam在线用户数量再创新高，峰值突破2400万

IT之家4月3日消息 据Steam官方统计的数据，Steam平台在线用户数量在今日晚间再创新高，突破了2400万人。

截至IT之家发稿时，Steam官方统计到的同时在线的Steam用户数为24110090。

操作系统数据方面，3月份Windows系统的总份额减少了0.69%，Mac OS系统的份额增加了0.65%。单独看Windows系统的话，Win10的份额达到了85.69%，环比大涨5.32%，而Win7 X64则大跌了5.72%，份额只剩下6.67%。