Steam在线用户数量再创新高，峰值突破2400万

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家4月3日消息 据Steam官方统计的数据，Steam平台在线用户数量在今日晚间再创新高，突破了2400万人。
截至IT之家发稿时，Steam官方统计到的同时在线的Steam用户数为24110090。
操作系统数据方面，3月份Windows系统的总份额减少了0.69%，Mac OS系统的份额增加了0.65%。单独看Windows系统的话，Win10的份额达到了85.69%，环比大涨5.32%，而Win7 X64则大跌了5.72%，份额只剩下6.67%。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有