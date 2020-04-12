曝三星5月中旬开始生产Galaxy Fold 2折叠屏新机零部件

IT之家4月12日消息 尽管因为新冠病毒疫情全球市场还不稳定，但Galaxy Fold 2仍遵循几个月前三星制定的初始发布时间表。外媒Sammobile报道，韩国三星将在5月份开始批量生产其下一代可折叠智能手机的零部件。更准确地说是5月中旬。

据了解，三星已经完成了Galaxy Fold 2的试生产，最终确定了即将在8月推出的旗舰产品的设计。

来自韩国的行业消息人士称，三星应该在生产第一批零件后的几周内开始组装Galaxy Fold 2手机。换句话说，根据三星过去的智能手机正式发布之前泄漏情况，IT之家猜测，三星首批Galaxy Fold 2野生版可能最早会在六月出现。

此前有传言称Galaxy Fold 2将与Galaxy Note20一同发布，但还有待观察，三星今年第二次Unpacked活动是否还是线上发布还不确定。无论如何，这将是三星的第三款可折叠安卓手机，紧随最近发布的Galaxy Z Flip和Galaxy Fold一代的脚步。

外媒SamMobile此前报道了三星对Galaxy Fold 2的总体战略，即将推出的这款手机起售价将低于Galaxy Fold一代。价格实惠的Galaxy Z Flip获得了不错的市场反响，其国行入门价格为11999元，具体取决于市场。

三星Galaxy Fold 2与Galaxy Fold初代相比，它更类似于Galaxy Z Flip设计。另一个方面是重量，三星据称找到一种使其可折叠手机更轻巧的方法。作为参考，三星Galaxy Fold重量为276g，而Galaxy Z Flip重量为183g。