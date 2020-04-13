“RCS概念股”集体认怂：我们没有RCS业务收入

4月13日消息 在4月8日三大运营商联合发布《5G消息白皮书》后，市场上出现了一批“RCS概念股”，股价出现异动。交易所也没有闲着，据C114不完全统计，4月8日、9日就发出了8封问询函，“灵魂拷问”这些概念股。

在交易所的问询下，“RCS概念股”集体认怂，已有5家企业近日发布公告表示：我们没有RCS业务收入！

神州泰岳表示，目前，5G消息业务开展需要以运营商为核心，消息业务全产业链共同参与和推进，演进和推广相对互联网业务较慢，尤其是运营商协同和互联互通更需要多方组织甚至政策监管部门的参与。针对该市场竞争激烈，公司能否持续参与尚 存在不确定性。与此同时，相关业务对公司的利润贡献较小，不会对公司近期经营业绩产生重大影响，未来对公司业绩是否产生影响尚存在不确定性。

吴通控股表示，子公司国都互联与国内三大运营商、RCS 平台厂商保持密切的沟通与交流，积极探讨相关产品及业务的应用场景及创新方案，不断加快原有短信服务系统产品升级、测试验证与对接联调。但由于运营商RCS业务尚未正式商用，因此在目前日常经营活动中，国都互联仅为客户提供了文字或图片形式的普通短彩信发送服务。

截至本关注函回复日，三大运营商RCS系统均未投入商用，国都互联当前所开展的业务仍基于普通短彩信，即只有文本和图片，尚无法为客户提供基于RCS消息的增值服务。基于上述情况，国都互联没有形成与RCS业务直接相关的收入，且目前尚未签订相关业务合同、无在手订单。

佳讯飞鸿表示，公司所涉及的融合通信业务与运营商推行的RCS业务存在差异。公司的融合通信平台是近年研发的产品之一，是公司“智慧指挥调度全产业链”综合解决方案的重要组成部分。公司的融合通信平台没有采用RCS的技术标准，相关产品的市场推广和行业应用存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

北纬科技表示，公司目前暂未涉及RCS相关业务。公司现有主营业务中的移动增值业务主要包含企业铃音服务和短信服务,其中短信服务与运营商推行的RCS业务在功能上存在差异,公司的短信服务目前主要是文字及图片，而5G 消息能够融合音频、视频、位置等综合信息，并具有互动功能。RCS 是短信服务在5G技术体系下的延伸。目前RCS商业模式和合作方准入政策尚不明朗，公司未来能否参与存在不确定性。

东软载波最为干脆利落，表示公司没有RCS相关业务，敬请投资者注意投资风险。公司各类通信芯片如PLC（载波通信芯片）、Sub1G（微功率无线芯片）、Mesh（蓝牙芯片）等主要应用于局域网通信，5G主要应用于广域网通信，二者存在较大差异，敬请投资者注意投资风险。

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