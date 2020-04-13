一加8 Pro礼包开箱照曝光：新配色亮眼，三款保护壳+无线耳机

IT之家4月13日消息 一加将于近日正式发布新款一加8系列手机，而今天爆料博主evleaks也在推特上曝光了一加8 Pro“POP-UP”礼包全家福照片。

从图片来看，一加8 Pro礼盒内含有一部绿色版本的一加8 Pro、TPU手机套、一加云耳Z无线颈挂式耳机以及黑色和蓝色两款保护壳。同时博主还曝光了一加8系列André联名限量版保护壳（图为一加8款）。

IT之家此前报道，配置方面：一加8采用6.55英寸2400×1080分辨率的90Hz AMOLED屏幕，采用骁龙865+UFS3.0+LPDDR4x方案，拥有8GB RAM+128GB ROM/12GB RAM+256GB ROM可选；前置1600万像素+4800万像素主摄+1600万像素超广角摄像头+200万像素微距后置三摄方案；电池容量4300mAh，支持WiFi 6，NFC，30W有线快充。

一加8 Pro采用一块6.78英寸3168×1440分辨率120Hz AMOLED屏，采用骁龙865+UFS3.0+LPDDR5方案，8GB RAM+128GB ROM/12GB RAM+256GB ROM可选；前置1600万像素+后置4800万像素主摄+4800万像素广角+800万像素变焦+500万像素四摄方案；电池容量为4510mAh，支持30W有线快充/无线闪充，IP68，NFC，WiFi6。

一加8系列手机将于4月16日19:00在线上正式发布。