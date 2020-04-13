轻薄旗舰/屏幕机皇：刘作虎介绍一加8/Pro手机产品定位

IT之家4月13日消息 一加将于近日正式发布全新一加8系列手机，同时一加科技CEO刘作虎也介绍了一加8和一加8 Pro两款新机的市场定位。

刘作虎表示，一加8/Pro选哪个看个人实际需求。一加8 Pro是屏幕机皇，适合对屏幕和各项功能都有极致要求的朋友；而180g的一加8是今年少有的轻薄旗舰，手感一流，对握持感有要求的消费者可以考虑这款。

IT之家了解到，此前官方宣布一加8系列手机将于4月16日19:00在线上正式发布。配置方面，一加8采用6.55英寸2400×1080分辨率90Hz AMOLED屏，搭载骁龙865+UFS3.0+LPDDR4x，拥有8GB RAM+128GB ROM/12GB RAM+256GB ROM可选，前置1600万像素摄像头，后置4800万像素主摄+1600万像素超广角摄像头+200万像素微距三摄组合，内置4300mAh电池，支持WiFi 6、NFC、30W有线快充。

一加8 Pro则采用6.78英寸3168×1440分辨率120Hz AMOLED屏，搭载骁龙865+UFS3.0+LPDDR5，拥有8GB RAM+128GB ROM/12GB RAM+256GB ROM可选，前置1600万像素摄像头，后置4800万像素主摄+4800万像素广角+800万像素变焦+500万像素四摄组合，内置4510mAh电池，支持30W有线快充与无线闪充、IP68、NFC与WiFi6。

一加8系列手机将于4月16日19:00在线上正式发布。