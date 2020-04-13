美团外卖回应“佣金太高”：每单平台利润不到2毛钱

IT之家4月13日消息 据腾讯新闻报道，针对近期引发关注的佣金话题，美团外卖方面今日首次发公告回应，称美团外卖从诞生以来，持续亏损5年，即便在刚刚盈亏平衡的2019年，第四季度外卖平均每单利润也不到2毛钱，平台的绝大部分收入需要投入在帮助商户提供专业配送、获取订单和数字化建设中。

美团外卖在公告中表示，2019年美团外卖八成以上商户佣金在10%-20%，真实的数字远低于各种传言和想象。2019年，300余万商家从美团外卖获得了订单，近400万骑手从美团外卖获得了收入。商家、骑手、平台从来就是一个唇齿相依的命运共同体。

同时美团外卖在回应中表示，今年首要任务，是要通过平台切实帮扶300万餐饮商户通过外卖生存下来，并活得更好。

IT之家4月11日报道，近日，广东省餐饮服务行业协会联合广东各地餐饮行业协会，向美团外卖发出交涉函，其中提到，美团外卖在疫情期间坚持排他条款，而其收取的佣金已超过餐饮企业承受极限，呼吁美团给予广东餐饮业实质性帮扶。

以下为美团外卖回应全文：

唇齿相依，美团外卖今年首要任务是帮助300万餐厅活下去活更好

突如其来的疫情，极大地影响了我们的生活，让餐饮企业和外卖平台一起陷入困境。商家、骑手、平台从来就是一个唇齿相依的命运共同体；2019年，300余万商家从美团外卖获得了订单，近400万骑手从美团外卖获得了收入。当商家订单剧减，平台收入也会跌入谷底，骑手也将面临生存挑战。大家的难，就是我们的难。

平台左手是几百万的外卖小哥，后面是几百万个家庭的生计；右手是几百万商户，那里连接着更多家庭的希望。2019年，佣金收入的八成用来支付骑手工资，没有商户的艰苦努力，就没有骑手一笔笔的订单收入，也就没有上亿消费者可以享受的便捷实惠的外卖服务。同样，外卖订单，对于疫情期间的商户来说，也是撑下去的机会。

中国外卖平台的同业者，从来不缺有资金、有背景、不差钱的超级巨头，和他们比起来，美团仍然是一家创业公司，我们深知，只有商户在平台上充分发展并获益，平台才有生存和发展机会。2019年美团外卖八成以上商户佣金在10%-20%，真实的数字远低于各种传言和想象，而且这些收入的绝大部分需要投入在帮助商户提供专业配送、获取订单和数字化建设中。

疫情期间，美团外卖也不得不面对巨大的亏损压力，但我们必须克服各种困难，来组织骑手队伍，保障社会基础设施的正常运转。对于多数餐饮商家而言，外卖平台上的经营是他们的生机。当此困难之际，我们有责任和商家一起扛，帮助几百万商户开源节流，促进餐饮市场回暖，线上订单增效。

疫情期间，美团外卖启动了“春风行动”，推出每月5亿元流量红包、4亿元商户补贴，针对受疫情影响较大的优质商户，按不低于3%~5%的比例返还外卖佣金，覆盖全国商户数量超过60万家，对于武汉商家在2-3月全面免除佣金直至封城结束。相比疫前，七成商户外卖单量已恢复60%以上，还有三成实现反超。以广东为例，目前返佣和活动补贴累计金额已超过1亿，经平台帮扶及商户自救，广深两地餐饮外卖商家订单恢复近九成，超五成商家订单超过疫前。

但我们知道，这还远远不够。我们听到了来自商户、协会的声音，这些声音提醒我们：疫情的影响，行业的困难比我们预计的还要大。为了与商家一同复苏与发展，我们需要进一步倾听商户的声音。2020年，我们计划在全国范围内开展商家恳谈会，与商家更深入地交流、沟通，共同商议和落实更加切实有效的餐饮复苏之计，更加针对性地推出相关帮扶措施。今年我们的首要任务，是要通过平台切实帮扶300万餐饮商户通过外卖生存下来，并活得更好。

唇齿相依，没有人可以独善其身。春风化雨，没有一个春天不会来临。餐饮行业，加油！

美团外卖 2020年4月13日