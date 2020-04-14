害怕疫情导致食品危机，众多机构租卫星观察供应链

4月14日消息，据国外媒体报道，随着新型冠状病毒疫情引发世界食品供应链紧张方面的担忧，从政府到银行的众多组织机构都在寻求从天上的卫星得到帮助，以更好地监控供应情况。

加州大数据公司Orbital Insight利用卫星、无人机、气球和手机地理定位数据来追踪地球上正在发生的事情。该公司的创始人兼首席执行官詹姆斯·克劳福德(James Crawford)表示，过去两个月，客户有关监控食品供应的咨询增加了一倍。

克劳福德在电话采访中说，“我们正在帮助供应链经理、金融机构和政府机构来解答他们从未想过他们会要问到的一些问题。”

新冠病毒疫情的爆发催生了对非主流数据的新需求，各地组织机构想要借助这些数据来了解此次流行性疾病如何影响全球的工业和贸易运转。这一点尤其重要，因为从亚洲到欧洲和美洲的各个地区，政府的封锁以及对人员和货物流动的严格限制措施，颠覆了整个供应链和物流体系。

Orbital Insight的客户一直在询问诸如货船什么时候离开港口，工厂什么时候关闭以及机场有多少旅客方面的数据。克劳福德说，由于感染病例持续激增，客户最近几周开始专注于追踪食品杂货商、批发商和仓储中心，以监控从食品供应到特定工厂的医疗用品生产的一切情况。

并非只有那些希望监控供应链的企业才会寻求获得这些数据。随着隔离令禁止召开面对面会议，寻求达成交易的企业也在逐渐采取不同寻常的方法来获取更多的信息。据知情人士透露，拥有威娜(Wella)和OPI等品牌的美妆巨头科蒂以及其专业美容部门的潜在买家，正在考虑通过让无人机飞行巡查生产设施来进行尽职调查。

提前发现状况

联合利华公司也依靠Orbital Insight来改善其供应链原材料的可追溯性。它正利用网络爬虫和人工智能等技术，对数百万次交货和数千家供应商的情况进行分析梳理，以发现潜在的风险或供应短缺问题。

这家消费品巨头的首席供应链官马克·恩格尔(Marc Engel)表示，公司正在通过分析交货模式来提前发现预警迹象，判断供应商是否难以跟上需求，并检查供应商的财务状况，以便迅速寻找替代方案。

“最重要的是我能得到原材料吗?我有足够的人手来运转我的工厂吗? 卡车可以跨国运输货物吗？”恩格尔在伦敦接受电话采访时说道，“你可以坐着干等什么都不干，直到问题出现才去处理，但那时候通常都为时已晚了。”