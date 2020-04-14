马斯克：特斯拉投资者日活动将只谈电池，不谈动力传动系统

4月14日消息，据国外媒体报道，当地时间周一，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在社交网络上表示，该公司即将举行的投资者日活动将专注于谈论电池，而不是动力传动系统。

他表示，仅在电池方面，他们就有很多话要说，所以他们只会谈论电池，但他们可以在提问环节回答一些关于动力传动系统的问题。

马斯克所说的投资者日活动，指的是“动力传动系统和电池投资者日”（Powertrain and Battery Investor Day）。后来，他将这一活动称为“特斯拉四月公司座谈会”。大约一年前，他首次提及这一活动。

该活动原计划于今年4月份在特斯拉的纽约超级工厂举行，但由于受到新冠病毒疫情影响，这一活动有可能推迟至今年5月中旬举行。马斯克承认，目前的形势使得其很难预测这一活动的准确举办日期。

特斯拉表示，它计划通过现场直播向投资者介绍该公司在动力传动系统和电池技术方面的最新发展。

当地时间周一，马斯克证实，该活动的重点将是电池，除了接受提问外，特斯拉不会在活动上谈到涉及新的动力传动系统的信息。

特斯拉的目标是，使用其内部团队开发的技术以及最近通过收购Maxwell获得的新技术，来生产自己的电池。

此前有报道称，特斯拉将在投资者日活动中展示其内部神秘的Roadrunner项目的结果。目前，该公司已经在该项目下测试了电池原型。该公司相信，它可以批量生产这种电池，并将其用于电动汽车和固定储能产品。

由于受一系列利好消息推动，截至当地时间周一收盘，特斯拉股价上涨了逾10%。