冰火之歌？特斯拉销量一枝独秀，国产新能源竞争激烈

近日，中国乘联会公布了我国新能源车数据，数据显示，我国新能源乘用车3月实现销量5.4万辆，同比下降48.8%，1-3月累计销量11.0万辆，同比下降56.1%。其中，特斯拉Model 3在三月实现销量10160辆，环比增长160.51%，超过第二名比亚迪全新秦EV新能源车5049辆。据行业专家称，特斯拉在新能源汽车市场份额已超过30%。

另外，有关人士表示，特斯拉上海工厂于2月10日便复工复产，每周的均产量约为2000辆，3月产能已逐步提升至3000辆/周，丝毫没有受到海外特斯拉停工停产影响。

长续航版特斯拉来袭，一天内预定2万辆

据特斯拉中国官网显示，特斯拉即将推出Model 3长续航版和高性能版。后驱长续航版Model 3续航里程达668km，相比标准版的445km提升近50%，补贴后价格为33.905万元；四驱高性能版Model 3补贴后价格为41.98万元。有消息称，Model 3新版本推出24小时内预定数量达2万辆。

专家指出，若参考竞争对手，如宝马3系、奔驰C系等，Model 3在2020全年至少实现销量12-15万辆，Q2销量应该在3.2-3.5万之间。

大家可能会奇怪，海外疫情发展迅速，各行各业也都停产，特斯拉产量如何跟得上？很大原因在于特斯拉Model 3的零部件正加速国产化。

据相关媒体报道，2019年年底特斯拉表示国产Model 3的零部件本地化率为30%，预计明年年中达70%。渤海证券认为海外疫情影响可能促使70%本地化率提前到来，另外，有专家预测今年年底有望实现100%国产化率。有消息指出，若特斯拉实现全面国产，其成本有望再下降10%。

相关人士表示，一般来说，一辆新能源汽车总共分成六大部分，从价值量上来看依次是动力电池总成（38%）、汽车电子系统（24%）、车身内外饰（12%）、电驱系统（11%）、底盘（11%）和高压系统（4%），其中的动力电池是价值量最大的部分。有消息指出，这一块市场长期被日企和韩企占据，但随着宁德时代成为特斯拉的第三家动力电源提供商，目前上海特斯拉的六类零部件都有中国企业参与。

国内新能源车竞争激烈，国产品牌市场占有率逐步下降

受疫情影响，国内新能源汽车销量在二月近乎腰斩，据乘联会发布数据来看，新能源乘用车1月实现销量4.2万辆，同比下降53%；2月实现销量1.4万辆，同比下降69.5%；3月实现销量5.4万辆，同比下降48.8%。

乘联会秘书长崔东树表示，中国新能源车发展到了谷底阶段，市场充满担忧。从新能源车竞争格局来看，我国自主品牌经历了从强势的高增长到受到合资品牌剧烈冲击，现在插电混动自主品牌基本上失去了主导地位，其份额从2017年98%下降到2020年2月份的50%左右。

在纯电动方面，纯电动新能源车在2019年之前涨势喜人，但从2019年下半年到目前来看，市场从充分竞争进入到相对混乱状态，亮点企业除了特斯拉之外没有特别突出的情况，而以蔚来、威马、小鹏等为主的造车新势力由于资金链断裂或接近于断裂，导致行业负面声音越来越大。总体来看，我国自主品牌的乘用车市场份额约占50%，合资品牌占到11%，外资品牌占到29%份额。

但崔东树也表示，我国新能源行业过去通过对客车、专用车和乘用车的拉动，使得电车上中游产业链得到超前发展，中国新能源的零部件快速迭代，相比于其他国家，我国电车产业链的上游中游环节竞争力较强。

国产骄傲比亚迪，一季度盈利5千万-1.5亿，是能源车还是口罩？

近日，比亚迪发布一季度预告，报告期内公司预计盈利5千万-1.5亿元，同比下降79.99%-93.33%。但一季度由于国内疫情发展，各行各业基本处于停工状态，新能源汽车行业更是一蹶不振，而比亚迪反倒逆势盈利。

从比亚迪披露销量来看，1-3月合计销售61273辆车，同比下滑47.9%，实际上从2019年业绩快报中就可发现，因国内补贴减少以及部分地区提前切换国六标准，使得公司汽车销量不及预期，归属上市公司母公司净利润同比下滑42.03%。

为应对新能源车销量和电池生产困境，据悉，3月29日比亚迪发布“刀片电池”，据东方证券(9.640, 0.08, 0.84%)透露，该电池相较于三元锂电池在安全性方面有较大提升，能有效通过针刺试验，刀片电池在单位体积能量密度提升50%的同时，成本下降20%-30%，未来搭载刀片电池的全新比亚迪“汉”的续航里程将达到605公里，形成较强的市场竞争力。

另一方面，近期，比亚迪已向媒体证实比亚迪自产口罩日产量已经达到1500万只，且还在以约100万只/天的速度扩产。据悉，比亚迪对日本供应口罩将包括1亿个N95口罩、2亿个普通医用口罩，软银首席执行官孙正义透露，从比亚迪获得的口罩将从5月开始陆续交付，月供应3亿只。

政策组合拳发力，汽车消费有望提振

受国内消费萎靡，汽车行业进入较为困难时期。近日来，中央出台多项扶持政策。今年3月31日国务院常务会议确定，将今年年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税这两项优惠政策延长两年。在充电桩方面，有关专家表示，预计全年完成投资100亿元左右，新增公共桩20万个，新增私人桩超过40万个，公共充电站达4.8万座。

另外，多地出台帮扶政策，如广州、深圳、杭州、上海等地优化汽车限购政策；长沙、南昌等城市给予购车补贴；上海、南京、佛山等地推出以旧换新补贴政策等等。

有专家指出，由于前段时间国际油价跌到30美元左右，而国家的定价是按照40美元的，所以政府也乐于促进汽车消费拉动国家税收增长，同时新能源车和传统车是联动市场，传统车需求释放，对新能源车也会起到拉动作用，比如在限购方面的放开和出租牌照方面的支持。