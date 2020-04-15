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特斯拉经营范围新增电信业务等，并正式迁入上海自贸区

2020/4/15 9:55:17来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月15日消息 4月13日，特斯拉中国的运营主体特斯拉（上海）有限公司发生工商变更，其经营范围新增许可项目：第二类增值电信业务；机械设备租赁，非居住房地产租赁，汽车租赁（不含驾驶人员）

此外，特斯拉中国正式迁入上海自贸区，其注册地由浦东新区南汇新城镇同汇路168号变更为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路5000号。

IT之家了解到，周一大涨13.6%之后，特斯拉的股价周二继续上涨，目前市值已超过1300亿美元。

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关键词：特斯拉

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