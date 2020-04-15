GSA报告：全球73家运营商推出了商用5G服务

北京时间4月15日消息 根据GSA的最新报告显示，截至目前，73家运营商已经在全球41个国家和地区推出了符合3GPP标准的商用5G服务。

根据GSA统计，全球有380家运营商正在投资5G网络，这些网络处于测试、试验、试点、规划或实际已经部署等不同状态。

88家运营商已宣布在其网络中部署了符合3GPP标准的5G技术。

随着最近几周新增了多个5G发布公告，GSA现在统计的数据显示，目前已有73家运营商在全球41个国家和地区推出了符合一项或多项3GPP标准的商用5G服务--一些运营商提供了5G智能手机服务；一些运营商提供了5G路由器；一些运营商广泛地推出了服务；一些运营商在有限地理区域推出了服务，或者推出的可用终端数量非常有限，或者仅针对部分客户推出了服务。

这其中包括了66个5G移动服务网络和35个5G FWA服务网络。

全球LTE网络关键进展

根据GSA的统计，截至目前，全球有780家运营商推出了LTE商用网络。

235家运营商持有TD-LTE服务频谱牌照，其中163家正在积极使用这些频谱。325家运营商已经在其商用网络中部署或推出了LTE-Advanced或LTE-Advanced Pro技术。201家运营商正在投资一种或多种LTE-Advanced Pro技术。

145家运营商正在投资LTE 4×4 MIMO技术，其中87家运营商已经在其商用网络中部署/推出了该技术；78家运营商正在投资8T8R MIMO和Massive MIMO技术，至少32家运营商在其网络中部署/推出了该技术；120家运营商正在投资256 QAM技术，其中73家已经在其商用网络中部署/推出了该技术。

36家运营商正在投资LAA技术（9家已经部署/推出网络）；12家运营商正在投资LTE-U技术（3家已经部署/推出网络）；3家运营商正在投资LWA技术（截至目前尚无运营商推出）。17家公共网络运营商（全部在美国）正在投资CBRS。

270家运营商正在投资VoLTE技术，其中209家已经推出网络。

157家运营商正在投资NB-IoT技术，其中106家已经部署/推出网络。

68家运营商正在投资LTE-M技术，其中45家已经部署/推出网络。