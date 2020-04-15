内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>评测中心

【IT之家众测作品】小米AIoT路由器AX3600能否担当的起时代先锋？

2020/4/15 22:12:22来源：IT之家特约作者：我的王King责编：阿迷评论：

本文系IT之家众测第六期作品。稿件内容、照片均为众测作者原创。

2020年春，经历过一个特别的春节过后，春天来了，随之而来的就是各大厂商的春季发布会，这次的主角小米AIoT路由器AX3600（以下简称AX3600），从型号AIoT和AX3600的字面上很好理解，AIoT，这个很巧妙的单词，是由热词AI+IoT组合，即支持人工智能和物联网技术，AX就是最新的Wi-Fi 6所最终确定的技术名称，而3600更是凸现了它的数据传输能力。所以可以说这是一台全新技术支撑下的全新小米旗舰级路由器。第一台小米路由器发布可能要追溯到很久以前，你或许用过比较平价的小米路由器，也可能用过小米路由器PRO这样的旗舰级路由器，那么这么一款配置豪华的新一代时代先锋，是否符合它的称谓，您将会在随后的文章中找到答案。

一、外观篇：

在以往路由器外观，有传统路由器那样要么大而方正，要么就是为了融入家庭而做成圆融柱体并相对妥协的内置天线，这次的AX3600不同以往的设计，选择了接近传统却跳脱传统思维的修长的三角体，可以大胆的想象，这次这样独特的造型，是为了不向性能妥协，又更加方便的融入家庭，这次的AX3600更像是一个家庭影院音响中的中置音响，起到了居中点缀而又不可或缺的地位，设计师告诉我们的或许就是网络已经融入我们每个人的心中，已经不可或缺。我们完全可以把它当成音响一般，放在电视柜上，放在你喜欢的地方，而且大胆的告诉你们，我的天线如此霸道，就是为了让你明白，我的地位。

小米AX3600（官方图）正面：

接下来进入正题

实物图

1、 包装：

▲实在有点大，和老家伙TP-Link 841N相比大了足足4倍

▲清晰简洁，一如既往，主机+附件，还有借用闲鱼术语——箱说全，箱子已经放一边（太大）

▲没有通电的时候，系统和网络，有点像兔斯基的眼神

▲刚连上电，这样的橙色似乎需要点时间，才能转变为青色以便进入连接状态

▲联网后下方状态灯和一个特别为智能家居而设计的状态灯遥相呼应，很是有质感

散热：

值得注意的，是底部和顶部以及下侧边，形成一个比较有效的空气对流，对于稳定性有很大帮助，在实际测试中，一般运行温度25~35度之间确实不高。

底部散热：

▲大面积的底部散热，能为全机提供散热保证，就是缺少挂钩孔

顶部散热：

▲值得说道的是，顶部散热，采用上下错开叠层的方式，提供散热，既提供了散热，又保证了防尘，还有中间的那个金属散热片，也进一步提供了散热。

背部：

▲4个网络接口，一个WAN和3个LAN，似乎由于成本的压缩，网络接口没有采用金属材质，而是普通的塑料，有点廉价感，4个状态灯也说明了这个问题。

重点提示：没有USB接口

▲右侧是重置按钮，可以直接用手按，但是电源接口采用了4.0mmx1.7mm的电源接口，算是平常，但是与大部分路由器采用5.0mmx2.1mm的还是显得与众不同。

二、配置篇：

我们先说硬件配置，如下是官方的硬件配置图：

大家最关心的，也是厂家极力宣传的，AX3600提供了[email protected] 40MHz 最大速率574Mbps，[email protected] 80MHz 最大速率2402Mbps，总共2976Mbps，相较于小米另外一款Wi-Fi 5 路由器AC2100，没有很大的提升，但是也算符合它的定位，相较于动辄上千的高端系列，AX3600会更多进入普通家庭的家庭。

▲6路全外置放大器，使得穿墙能力更强，信号更加稳定

处理器为中低端600系列的高通IPQ8071A ，在路由器的运行中CPU负责交换路由信息、路由表查找以及转发数据包，起到一个指挥领导的作用，十分重要，特别是此次路由器加入了AI功能，这次的Wi-Fi 6芯片是高通的第二代技术，应该是更加稳定成熟，技术上更是将传统的外置Wi-Fi芯片一并用14nm工艺制程封装。比较可惜的是没有2.4GHz频段下采用4x4的数据流，但是和目前比较低价的Intel AX200系列到是比较贴合，进一步降低了使用成本，也更具实用性和性价比。

还有个重要的的参数就是相较以往的路由器，AX3600提供了512MB的大内存，为的就是在进行大量AI运算和IoT设备数据交换提供一个硬件上的支撑。大内存的好处很多，直观感受就是数据交换更加流畅，更加减少重启设备次数。这几年路由器的内存都在稳步增长，随着日益增长的需求，催生了更大内存的路由器，AX3600能提供248台设备大内存不可或缺，况且进入5G时代，进入IoT时代，大量的数据交换，急需一款大内存路由器，这要是AX3600主要的功能之一。

说到IoT，中间那根专门的IoT天线可以便捷快速发现小米智能设备，可惜只能支持小米智能设备，希望看到更多的IoT厂家能开放这种便捷化的接入方式。

相较以往Wi-Fi 5，Wi-Fi 6在多项技术上进行了提升，像OFDMA和1024QMA等技术，为的是更大的数据量交换。还有MU-MIMO，为的是更多设备的接入提供一个稳定而流畅的使用体验。

AX3600在Wi-Fi 6的5GHz频段提供了4x4数据流@ax 80MHz最大2402Mbps数据传输，2.4GHz频段提供了2x2数据流@ax 40MHz，最大574Mbps数据传输，可以实现成倍的数据交换。

而另外一项技术WPA3，如今WPA2已经进路千万家，而最新的WPA3技术，随着Wi-Fi 6一同到来，这项技术简单的可以理解为家里密码锁的技术，在我们接入Wi-Fi网络的时候，需要输入密码登录的那一瞬间，就是这项技术工作的时候，可以理解为更复杂的密码，随着身边Wi-Fi热点的增多，更伴随着破解技术的成长，安全问题尤为重要，所以这就像给你的家加上了一道更安全的密码锁。

AX3600的波束成型技术，和以往Wi-Fi 5的Wave2的技术一脉相承，在以往全向天线技术，只能解决覆盖广，却无法做到像定向天线一般的对定向位置加强信号的作用，可以说波束成型兼顾了两者，有了全向天线的覆盖范围，又有了定向天线的定点增强，可以说是面面俱到，在你设备移动的同时提供定向的信号加强。

AX3600的BSS色块技术，因为身边同频段的路由器开始增多，即使使用了在频段选择中选择了自动频段，依旧会出现切换不及时或者互相干扰的情况，这个情况，在AX3600会得到技术上的加强，为更好的延迟和速率体验提供一种可能。

三、安装配置篇：

说了这么多，进入实战篇。准备工作，插入网线，安装好Mi WiFi的APP。

AX3600能自动识别网络模式，不插入光猫网线会出现三种模式设置，从便捷性上面来讲，一如当下大部分普通路由器设置。

如果值得介绍，那就是这个工具箱，有点像是MIUI的手机管家，一应俱全。

1、红包Wi-Fi，可以分享空闲的宽带时间，赚钱一部分零花钱，关闭开启会短暂关闭Wi-Fi

2、好友Wi-Fi，也是一个比较不错的想法，微信好友可以免密加入Wi-Fi网络，不过手动添加了公众号后找不到绑定的地方，设置失败。

3、防蹭网和安全中心，值得推荐，似乎大家开始注重安全了，是个好消息，建议默认的都打开。

4、Wi-Fi设置里的，双频合并和MU-MIMO不必多说，值得一提的是ax模式和AIoT的智能设备天线关闭，如果家里是米家用户比较贴合，但是其他智能家居用户，显得有点多余。

5、值得提的，Wi-Fi加密方式最新的WPA3，AX3600支持WPA3和WPA2混合设置，既兼容传统又加强安全，推荐。

Iot安装配置

依旧需要手机设备连入2.4GHz网络，部分设备无法添加，需要一定动手能力。

Web端特有设置

因为大部分人习惯用APP设置路由，但是还是有部分Web专有设置。

如这里的频宽和信道，似乎只能在Web端才能设置，无法在手机端设置，实在是不应该。

还有IPv6默认关闭，且不能在手机端设置，实在是不方便

还有DHCP和路由设置IP都不能在手机端设置，还有大量的高级设置无法在手机端实现，希望进一步改进。

四、速率稳定性篇：

大家最关心的还是速率，

  • 手机：Redmi K20 Pro 双天线 理论最大866Mbps

  • 电脑：联想小新Air13 Intel AX200 Wi-Fi网卡 双天线 理论最大[email protected] 5GHz

  • 电脑测试：SpeedTest

  • 手机测试：Wi-Fi魔盒 SpeedTest

平面图

▲数据测试表

▲部分测试截图

▲部分测速截图，除了卫生间和厨房较大波动，其它房间都比较稳定少有波动

经过测试，AX3600在Wi-Fi 6加持下的2.4GHz在大部分环境下都能跑在100Mbps+甚至200Mbps附近，而Wi-Fi 5都基本跑在100Mbps以内，可以说，Wi-Fi 6功不可没。在5GHz频段下，大部分都在350Mbps+的速率范围，而Wi-Fi 5显现了完全不一样的表现，特别是在东卫生间的表现，简直就是碾压式的。而且在网络稳定性方面亦是如此，当然这也是在正常范围内的，毕竟技术上的差一代。

在5GHz和2.4GHz双频下在网络稳定性和速率方面相较于Wi-Fi 5有了较大的提升，Wi-Fi 5表现的也算中规中矩，由于比较接近实际使用，加之干扰较多，所以能取得如此成绩还是颇为理想。

测试中，除了厨房远离AX3600，均未完成测试。东卫相交与西卫条件更加恶劣，但是情况确实比较稳定，不管是Wi-Fi 5还是Wi-Fi 6，像这种干扰较多玻璃和瓷器较多的环境2.4GHz相较于5GHz在稳定性方面有一定优势，但是相对于5GHz网络，速率下降较为明显，也是需要权衡，当然，像卫生间这种场景占用时间较少。在楼下相对复杂的厨房环境，还是建议有线或无线中继也能取得不错的效果。其他环境还算表现稳定。（数据仅供参考）

五、总结篇

从刚打开AX3600对新颖而又精致外观的那种惊喜感，到看起来满满塑料的廉价感，再到因为网关错误而对AX3600上传速率的误会，不完整的APP的不满，以及最后测试速率在复杂环境下对其速率和稳定性表现的满意，一路过来，如同认识一个朋友一样，充满了欣喜、兴奋、失落、不满，从一开始的拒绝，到如今的说不出的喜欢和一点点遗憾。满意的是它的稳定表现，不满意的是它手机APP上的残缺，满意的是它的价格，相对于那些动不动上千的高端旗舰，又是如此亲民。再来说说米家智能家居的自动连接，似乎也有一定概率失效，而且支持大部分米家家居，这把双刃剑用的好，如果家里有较多米家设备，有一定动手能力是较好的，但是对于那些动手力差，可能是个鸡肋一般的功能。还有不支持USB接口，可能会让一部分轻度NAS用户，纠结万分。还有那个无法壁挂的大身躯，对于那些想壁挂在墙上的用户就不那么友好了。让我们再次盘点它的优缺点。

优点：

1、Wi-Fi 6的极稳表现

2、亲民的价格

3、新颖精致的外观

4、大部分米家智能家居的智能连接

缺点：

1、满满的塑料廉价感

2、没有USB接口

3、手机APP设置的部分功能残缺

4、缺少挂钩孔，无法壁挂

到了这里，时代的先锋是否称得起这个称谓，我想你我心中都有了答案。

相关阅读：

【IT之家众测作品】小米路由器AX3600“非正常”评测

【IT之家众测作品】小米路由器AX3600深度体验：路由器的口碑逆转？

【IT之家众测作品】 小米AIoT路由器AX3600评测：或成小米路由器系列翻身之作

【IT之家众测作品】表里如一的大个路由——小米AX3600体验

京东小米 MI AX3600路由器 AIoT 5G双频WIFI6 6核处理器 3000M无线速率 游戏加速 家用智能 游戏路由599元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：小米AIoT路由器AX3600小米路由器小米AX3600路由器

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    