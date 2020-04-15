【IT之家众测作品】小米AIoT路由器AX3600能否担当的起时代先锋？

本文系IT之家众测第六期作品。稿件内容、照片均为众测作者原创。

2020年春，经历过一个特别的春节过后，春天来了，随之而来的就是各大厂商的春季发布会，这次的主角小米AIoT路由器AX3600（以下简称AX3600），从型号AIoT和AX3600的字面上很好理解，AIoT，这个很巧妙的单词，是由热词AI+IoT组合，即支持人工智能和物联网技术，AX就是最新的Wi-Fi 6所最终确定的技术名称，而3600更是凸现了它的数据传输能力。所以可以说这是一台全新技术支撑下的全新小米旗舰级路由器。第一台小米路由器发布可能要追溯到很久以前，你或许用过比较平价的小米路由器，也可能用过小米路由器PRO这样的旗舰级路由器，那么这么一款配置豪华的新一代时代先锋，是否符合它的称谓，您将会在随后的文章中找到答案。



一、外观篇：

在以往路由器外观，有传统路由器那样要么大而方正，要么就是为了融入家庭而做成圆融柱体并相对妥协的内置天线，这次的AX3600不同以往的设计，选择了接近传统却跳脱传统思维的修长的三角体，可以大胆的想象，这次这样独特的造型，是为了不向性能妥协，又更加方便的融入家庭，这次的AX3600更像是一个家庭影院音响中的中置音响，起到了居中点缀而又不可或缺的地位，设计师告诉我们的或许就是网络已经融入我们每个人的心中，已经不可或缺。我们完全可以把它当成音响一般，放在电视柜上，放在你喜欢的地方，而且大胆的告诉你们，我的天线如此霸道，就是为了让你明白，我的地位。

小米AX3600（官方图）正面：

接下来进入正题

实物图

1、 包装：

▲实在有点大，和老家伙TP-Link 841N相比大了足足4倍

▲清晰简洁，一如既往，主机+附件，还有借用闲鱼术语——箱说全，箱子已经放一边（太大）

▲没有通电的时候，系统和网络，有点像兔斯基的眼神

▲刚连上电，这样的橙色似乎需要点时间，才能转变为青色以便进入连接状态

▲联网后下方状态灯和一个特别为智能家居而设计的状态灯遥相呼应，很是有质感

散热：

值得注意的，是底部和顶部以及下侧边，形成一个比较有效的空气对流，对于稳定性有很大帮助，在实际测试中，一般运行温度25~35度之间确实不高。

底部散热：

▲大面积的底部散热，能为全机提供散热保证，就是缺少挂钩孔

顶部散热：

▲值得说道的是，顶部散热，采用上下错开叠层的方式，提供散热，既提供了散热，又保证了防尘，还有中间的那个金属散热片，也进一步提供了散热。

背部：

▲4个网络接口，一个WAN和3个LAN，似乎由于成本的压缩，网络接口没有采用金属材质，而是普通的塑料，有点廉价感，4个状态灯也说明了这个问题。

重点提示：没有USB接口

▲右侧是重置按钮，可以直接用手按，但是电源接口采用了4.0mmx1.7mm的电源接口，算是平常，但是与大部分路由器采用5.0mmx2.1mm的还是显得与众不同。

二、配置篇：

我们先说硬件配置，如下是官方的硬件配置图：

大家最关心的，也是厂家极力宣传的，AX3600提供了[email protected] 40MHz 最大速率574Mbps，[email protected] 80MHz 最大速率2402Mbps，总共2976Mbps，相较于小米另外一款Wi-Fi 5 路由器AC2100，没有很大的提升，但是也算符合它的定位，相较于动辄上千的高端系列，AX3600会更多进入普通家庭的家庭。

▲6路全外置放大器，使得穿墙能力更强，信号更加稳定

处理器为中低端600系列的高通IPQ8071A ，在路由器的运行中CPU负责交换路由信息、路由表查找以及转发数据包，起到一个指挥领导的作用，十分重要，特别是此次路由器加入了AI功能，这次的Wi-Fi 6芯片是高通的第二代技术，应该是更加稳定成熟，技术上更是将传统的外置Wi-Fi芯片一并用14nm工艺制程封装。比较可惜的是没有2.4GHz频段下采用4x4的数据流，但是和目前比较低价的Intel AX200系列到是比较贴合，进一步降低了使用成本，也更具实用性和性价比。

还有个重要的的参数就是相较以往的路由器，AX3600提供了512MB的大内存，为的就是在进行大量AI运算和IoT设备数据交换提供一个硬件上的支撑。大内存的好处很多，直观感受就是数据交换更加流畅，更加减少重启设备次数。这几年路由器的内存都在稳步增长，随着日益增长的需求，催生了更大内存的路由器，AX3600能提供248台设备大内存不可或缺，况且进入5G时代，进入IoT时代，大量的数据交换，急需一款大内存路由器，这要是AX3600主要的功能之一。

说到IoT，中间那根专门的IoT天线可以便捷快速发现小米智能设备，可惜只能支持小米智能设备，希望看到更多的IoT厂家能开放这种便捷化的接入方式。

相较以往Wi-Fi 5，Wi-Fi 6在多项技术上进行了提升，像OFDMA和1024QMA等技术，为的是更大的数据量交换。还有MU-MIMO，为的是更多设备的接入提供一个稳定而流畅的使用体验。

AX3600在Wi-Fi 6的5GHz频段提供了4x4数据流@ax 80MHz最大2402Mbps数据传输，2.4GHz频段提供了2x2数据流@ax 40MHz，最大574Mbps数据传输，可以实现成倍的数据交换。

而另外一项技术WPA3，如今WPA2已经进路千万家，而最新的WPA3技术，随着Wi-Fi 6一同到来，这项技术简单的可以理解为家里密码锁的技术，在我们接入Wi-Fi网络的时候，需要输入密码登录的那一瞬间，就是这项技术工作的时候，可以理解为更复杂的密码，随着身边Wi-Fi热点的增多，更伴随着破解技术的成长，安全问题尤为重要，所以这就像给你的家加上了一道更安全的密码锁。

AX3600的波束成型技术，和以往Wi-Fi 5的Wave2的技术一脉相承，在以往全向天线技术，只能解决覆盖广，却无法做到像定向天线一般的对定向位置加强信号的作用，可以说波束成型兼顾了两者，有了全向天线的覆盖范围，又有了定向天线的定点增强，可以说是面面俱到，在你设备移动的同时提供定向的信号加强。

AX3600的BSS色块技术，因为身边同频段的路由器开始增多，即使使用了在频段选择中选择了自动频段，依旧会出现切换不及时或者互相干扰的情况，这个情况，在AX3600会得到技术上的加强，为更好的延迟和速率体验提供一种可能。

三、安装配置篇：

说了这么多，进入实战篇。准备工作，插入网线，安装好Mi WiFi的APP。

AX3600能自动识别网络模式，不插入光猫网线会出现三种模式设置，从便捷性上面来讲，一如当下大部分普通路由器设置。

如果值得介绍，那就是这个工具箱，有点像是MIUI的手机管家，一应俱全。

1、红包Wi-Fi，可以分享空闲的宽带时间，赚钱一部分零花钱，关闭开启会短暂关闭Wi-Fi

2、好友Wi-Fi，也是一个比较不错的想法，微信好友可以免密加入Wi-Fi网络，不过手动添加了公众号后找不到绑定的地方，设置失败。

3、防蹭网和安全中心，值得推荐，似乎大家开始注重安全了，是个好消息，建议默认的都打开。

4、Wi-Fi设置里的，双频合并和MU-MIMO不必多说，值得一提的是ax模式和AIoT的智能设备天线关闭，如果家里是米家用户比较贴合，但是其他智能家居用户，显得有点多余。

5、值得提的，Wi-Fi加密方式最新的WPA3，AX3600支持WPA3和WPA2混合设置，既兼容传统又加强安全，推荐。

Iot安装配置

依旧需要手机设备连入2.4GHz网络，部分设备无法添加，需要一定动手能力。

Web端特有设置

因为大部分人习惯用APP设置路由，但是还是有部分Web专有设置。

如这里的频宽和信道，似乎只能在Web端才能设置，无法在手机端设置，实在是不应该。

还有IPv6默认关闭，且不能在手机端设置，实在是不方便

还有DHCP和路由设置IP都不能在手机端设置，还有大量的高级设置无法在手机端实现，希望进一步改进。

四、速率稳定性篇：

大家最关心的还是速率，

手机：Redmi K20 Pro 双天线 理论最大866Mbps

电脑：联想小新Air13 Intel AX200 Wi-Fi网卡 双天线 理论最大[email protected] 5GHz

电脑测试：SpeedTest

手机测试：Wi-Fi魔盒 SpeedTest

平面图

▲数据测试表

▲部分测试截图

▲部分测速截图，除了卫生间和厨房较大波动，其它房间都比较稳定少有波动

经过测试，AX3600在Wi-Fi 6加持下的2.4GHz在大部分环境下都能跑在100Mbps+甚至200Mbps附近，而Wi-Fi 5都基本跑在100Mbps以内，可以说，Wi-Fi 6功不可没。在5GHz频段下，大部分都在350Mbps+的速率范围，而Wi-Fi 5显现了完全不一样的表现，特别是在东卫生间的表现，简直就是碾压式的。而且在网络稳定性方面亦是如此，当然这也是在正常范围内的，毕竟技术上的差一代。

在5GHz和2.4GHz双频下在网络稳定性和速率方面相较于Wi-Fi 5有了较大的提升，Wi-Fi 5表现的也算中规中矩，由于比较接近实际使用，加之干扰较多，所以能取得如此成绩还是颇为理想。

测试中，除了厨房远离AX3600，均未完成测试。东卫相交与西卫条件更加恶劣，但是情况确实比较稳定，不管是Wi-Fi 5还是Wi-Fi 6，像这种干扰较多玻璃和瓷器较多的环境2.4GHz相较于5GHz在稳定性方面有一定优势，但是相对于5GHz网络，速率下降较为明显，也是需要权衡，当然，像卫生间这种场景占用时间较少。在楼下相对复杂的厨房环境，还是建议有线或无线中继也能取得不错的效果。其他环境还算表现稳定。（数据仅供参考）

五、总结篇

从刚打开AX3600对新颖而又精致外观的那种惊喜感，到看起来满满塑料的廉价感，再到因为网关错误而对AX3600上传速率的误会，不完整的APP的不满，以及最后测试速率在复杂环境下对其速率和稳定性表现的满意，一路过来，如同认识一个朋友一样，充满了欣喜、兴奋、失落、不满，从一开始的拒绝，到如今的说不出的喜欢和一点点遗憾。满意的是它的稳定表现，不满意的是它手机APP上的残缺，满意的是它的价格，相对于那些动不动上千的高端旗舰，又是如此亲民。再来说说米家智能家居的自动连接，似乎也有一定概率失效，而且支持大部分米家家居，这把双刃剑用的好，如果家里有较多米家设备，有一定动手能力是较好的，但是对于那些动手力差，可能是个鸡肋一般的功能。还有不支持USB接口，可能会让一部分轻度NAS用户，纠结万分。还有那个无法壁挂的大身躯，对于那些想壁挂在墙上的用户就不那么友好了。让我们再次盘点它的优缺点。

优点：

1、Wi-Fi 6的极稳表现

2、亲民的价格

3、新颖精致的外观

4、大部分米家智能家居的智能连接

缺点：

1、满满的塑料廉价感

2、没有USB接口

3、手机APP设置的部分功能残缺

4、缺少挂钩孔，无法壁挂

到了这里，时代的先锋是否称得起这个称谓，我想你我心中都有了答案。

相关阅读：

《【IT之家众测作品】小米路由器AX3600“非正常”评测》

《【IT之家众测作品】小米路由器AX3600深度体验：路由器的口碑逆转？》

《【IT之家众测作品】 小米AIoT路由器AX3600评测：或成小米路由器系列翻身之作》

《【IT之家众测作品】表里如一的大个路由——小米AX3600体验》