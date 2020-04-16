苹果iPhone SE第二代对比iPhone 8

IT之家4月16日消息 苹果已经正式发布iPhone SE第二代，这部手机跟iPhone 8是很相似的，一起来看一下它们有何相同和不同之处。

iPhone SE第二代之所以让人期待已久，是因为人们希望这款手机能成为更亲民的iPhone，这点苹果确实做到了。另外，新的iPhone SE保留了紧凑的尺寸，这会吸引不少喜欢这个尺寸的消费者。

新款iPhone SE的物理尺寸与iPhone 8相同，所以在尺寸、重量上没有任何优势。屏幕也是一样的，都采用了4.7英寸的Retina HD屏幕，分辨率为1334x740，分辨率为326ppi，但新iPhone SE取消了3D Touch功能。让人意外的是，新机标配了跟iPhone 8相同的采用Lightning Connector接口的EarPods耳机。

不同的是，新的iPhone SE拥有双SIM卡支持（国行不支持），而且还支持Wi-Fi 6，4G LTE-A升级至千兆级LTE无线网络。运行速度更快, 因为新iPhone SE搭载A13 Bionic处理器，而iPhone 8搭载A11 Bionic处理器，新SE与iPhone 11，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max具有相同的处理器。

苹果从来不会透漏新手机的RAM有多少，所以只能等我们拿到手机后再进行测试，不过，相比于iPhone 8的2GB RAM，iPhone SE的RAM容量估计至少会是3GB。

此外IT之家了解到，新iPhone SE后置摄像头升级至iPhone 11的主摄，虽然没有夜间模式，但相比较iPhone 8增加了人像模式、六种效果的人像光效，而且支持新一代智能HDR照片。此外新iPhone SE还增加了备用电量刷交通卡功能（手机没电也能过闸机）。