美国防部：100 亿美元合同授予微软合法，未受总统干扰

北京时间4月15日晚间消息，据国外媒体报道，美国国防部监察办公室（Inspector General）今日表示，五角大楼将价值100亿美元的云计算合同授予微软的决定符合适用的采购标准，没有证据表明总统影响了这笔合同的授予。

去年10月，美国国防部授予微软一项价值高达100亿美元的技术合同，成为联邦政府的首选云计算供应商。而作为云服务市场的领导者，亚马逊却意外落败。

随后，亚马逊指责现美国总统对亚马逊存在偏见，并对五角大楼进行了不当施压。而美国国防部则否认存在偏见，称五角大楼是在不受外部影响的情况下，公平自由地做出了选择。

去年11月，亚马逊对该决定提起诉讼。今年1月22日，亚马逊在法庭上提出一项动议，要求暂停国防部和微软的价值100亿美元的云计算合同，直至法院对该公司的抗议作出裁决。

今日，国防部监察办公室表示，没有发现任何证据表明，白宫影响了这笔合同的授予。国防部监察办公室在一份报告中称：“我们认为，我们收到的证据表明，评估合同提案、并将这笔合同授予微软的国防部工作人员，没有受到任何级别更高的国防部领导人（这些领导人可能与白宫有沟通）的相关压力。”

与此同时，这份报告也提到了白宫在配合调查方面做出了一些限制。国防部监察办公室称，“总统通信特权”方面的主张，导致国防部总法律顾问指示官员，不要回答“白宫和国防部官员之间对于这份合同的潜在沟通”相关的问题。

对于微软赢得国防部这100亿美元的云合同，花旗集团分析师沃尔特·普里查德（Walter Pritchard）认为，这笔合同对微软的年度利润影响不大，但关键是微软是否将获得任何后续奖项，或赢得其他政府机构的合同。

投行JMP Securities分析师罗纳德·乔西（Ronald Josey）称：“微软的胜利突显了云计算市场竞争的激烈程度，并且很可能会帮助该公司扩大其公共部门业务。这是亚马逊的长期担忧。”

研究机构Bernstein分析师马克·默德勒（Mark Moerdler）称：“初期，这笔合同对微软的营收贡献有限，但对微软Azure业务的长期影响将非常显著。”

投行Wedbush分析师丹尼尔·埃夫斯（Daniel Ives）称：“对于微软而言，这是一个里程碑式的胜利，将改变未来十年的云计算争霸局面。而对于亚马逊和贝索斯，这是一件令人震惊的事情。”