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微软发布 Win10 2020 年 4 月累计更新

2020/4/15 7:11:20来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月15日消息 作为2020年4月补丁的一部分，微软刚刚发布了新的Windows 10累积更新，与往常一样重点仍是安全性改进。

IT之家了解到，Windows 10设备现可使用以下累积更新：

Windows 10 1903与1909版本

Windows 10 1903与1909版本共享相同的累积更新。在新的累积更新中，Windows 10 1903内部版本号升至18362.778，Windows 10 1909内部版本号则升至18363.778。

除了典型安全改进之外，本次累计更新还解决了微软Office产品的漏洞。同时，此更新还包括存储和管理文件的修复。

Windows 10 1809版本

Windows 10 1809迎来的更新为KB4549949，将内部版本号升至17763.1158。

这次更新中也有很多相同的变化，包括微软Office的改进、存储和管理文件的更新，以及Windows执行基本操作时提高的安全性。

这次更新还带有一个已知问题，但实际上是从先前的累积更新继承而来的。在使用某些亚洲语言包的设备上安装累积更新后会遇到错误。

微软表示，解决这个问题的方法是删除最近添加的语言包，安装累积更新并重新安装语言包。如果仍不起作用，用户可以重置电脑。微软指出，他们正在努力解决问题，将在未来几个月发布内发布修复程序。

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关键词：微软Windows 10

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