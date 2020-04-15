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微软 Win10 版本 2004 慢速预览版 19041.207 推送

2020/4/15 7:29:07来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月15日消息 微软今天面向Windows Insiders慢速预览通道发布Windows 10 20H1Build 19041.207（KB4550936）更新，带来了一些Bug性修复和改进等。

关键更新

  • 修复了导致远程过程调用（RPC）服务（rpcss.exe）意外关闭且设备停止工作的问题。用户需重新启动设备。

  • 修复了导致托管设备上的设备注册状态页（ESP）可能停止响应的问题。

  • 修复了后置摄像头闪光灯可能无法正常运行的问题。

  • Windows Server、Microsoft脚本引擎、Windows App平台和框架、Windows图形、Windows输入和合成、Windows Media、Windows Silicon平台、Microsoft Edge、Windows基础知识、Windows身份验证、Windows加密、Windows内核、Windows核心网络、Windows存储和文件系统、Windows外围设备、Windows网络安全和容器以及Windows更新堆栈的安全更新。

已知问题：

IT之家了解到，微软已知晓寻求基于Chromium的Edge最新版本的Narrator和NVDA用户在导航和阅读某些Web内容时可能会遇到一些困难。讲述人，NVDA和Edge团队都知晓了这些问题。旧版Microsoft Edge的用户不会受到影响。NVAccess已发布NVDA 2019.3，该版本解决了Edge的已知问题。

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关键词：微软

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