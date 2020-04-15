微软：暂停 Win10 1809 大版本自动更新，扩展支持延长至 11 月 10 日

IT之家4月15日消息 微软Windows 10 October 2018更新（也称为Windows 10版本1809）预计将在下个月终止对Windows 10家庭版和专业版用户的支持。微软已开始面向这些设备推送自动升级到Windows 10最新版本，但是由于持续的冠状病毒危机，微软承认现在不是推动客户升级到Windows 10新版本的好时机。

微软今天宣布将Windows 10 October 2018更新的支持扩展延长至到2020年11月10日。这适用于Windows 10 家庭版，专业版，专业教育版和Pro for Workstations版本，而企业版和教育版将于2021年5月11日停止支持。

IT之家报道，微软今天还宣布，它将暂时停止推动Windows 10版本1809的家庭版和专业版用户升级到Windows 10更新版本。“在运行Windows 10版本1809的设备上，由微软启动的功能更新重启将大大减缓，并在2020年11月10日服务终止日期之前进行密切监控，以提供充足的时间进行平稳的更新过程。”

如今，随着越来越多的人被迫在家中工作，微软的做法值得赞扬，因为它不会通过操作系统更新来干扰用户的工作流程。现在，这种特殊情况是否会影响Windows 10版本2004的公开发布还有待观察，该版本预计将于今年春季发布。