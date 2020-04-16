【IT之家开箱】2K/120Hz瞳孔屏加持，一加8 Pro上手图赏

就在今天，一加刚刚发布了全新的旗舰系列产品一加8/一加8 Pro，并推出了数款全新的配色，包括一加8专属的渐变色银翼、清新的青空，深沉的蓝调以及低调的黑镜，而且还采用了亮面玻璃和AG磨砂玻璃两种不同的工艺，颇具个性。IT之家这次首发拿到了蓝调这个配色的一加8 Pro，现在就给大家带来蓝调味的图赏。

IT之家拿到的媒体限定的黑色大礼包，外面可买不到哟。包装正面是一个硕大的Never Settle宣传语，侧面印着全新的一加图标Logo。

打开包装可以看到，限定大礼包里包含了一加8 Pro的红色包装盒本体以及两个官方的保护壳，其中黑色款是凯夫拉材质，而绿色款并不是硅胶材质，而是皮质的哦。

再次拆开一加8 Pro本体的手机包装盒，里面包含了蓝调色一加8 Pro手机本体，说明书和保修卡，致加油的一封信，一个带有Logo的清水套，30W输出的适配器，红色USB C数据线，以及一张一加贴纸。

一加8 Pro的背面采用了第五代AG磨砂玻璃工艺，雾面百分比达到了72%，是目前行业中最高的，整体十分的光滑细腻，用官方的说法就是力求还原当年的“Baby Skin”手感。同时，蓝调色的纯色系机身，在不同光线下也能呈现出颜色深浅不一的光泽。

一加这次对图标和文字Logo都做了样式上的调整，并且采用了一种新的镭雕工艺，从一定的角度看过去会看到重影，Logo本身的镂空部分则是半透明的镜面效果。在后壳的曲面弧度上，一加8 Pro也更加圆润。

后置镜头模组部分，一加这次依旧采用了单列纵向三摄的主镜头组，以及分体式设计的左辅助镜头组，左侧依次是一颗800W像素的3倍光线变焦镜头，光线与距离传感器和多色温补光灯，右侧的三枚镜头则是4800像素主摄，4800W像素120度超广角镜头以及500万像素的辅助镜头。

机身的中框顶部做了一个特殊的凹陷设计，一定程度上增强了质感。

机身右侧保留了一加特有的三段式实体情景按键，配合升级后更大的X轴横向线性马达的振感，体验独此一份。

一加8 Pro的正面采用了一块6.78英寸的瞳孔全面屏，拥有3168*1440的2K分辨率，以及120Hz高刷新率，240Hz触控采样率，10Bit色阶，10.7亿色色彩显示，513PPi以及最高1300nit的峰值亮度。这款屏幕还支持HDR/HDR10+，MEMC动态补偿视频插帧技术，4086级的亮度调节等等。屏幕两侧的曲率更大，黑边更窄。所以整体的机身更修长，更高挑。

另外，在机身重量上，由于去掉了升降式的机械镜头模组，由之前的206g减少到了199g。

其他配置方面，一加8 Pro搭载了高通骁龙865处理器，最高12GB LPDDR5内存+256GB UFS3.0闪存的存储组合，支持IP68级防水防尘，电池容量为4510mAh，支持30W有线快充和30W无线快充，无线反向充电。

价格方面，一加8 Pro 8GB+128GB版本售价5399元，12GB+256GB售价5999元，明早10点官网和各大电商平台同步开启首销。

以下为一加8 Pro的更多图赏：