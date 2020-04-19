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一加 8/8 Pro 推送 OxygenOS 10.5.4 更新：实时字幕，双击唤醒锁屏，新 GMS 包

2020/4/19 18:02:09来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月19日消息 一加 8和一加 8 Pro是一加推出的最新旗舰手机产品，现在可以在全球多个地区进行预订，国行已经开售。现在一加8、一加8 Pro海外版推送了最新的OxygenOS 10.5.4系统更新。

OxygenOS 10.5.4更新随附Android 3月份安全补丁，新增支持实时字幕（可检测媒体中的语音并自动生成字幕），双击唤醒锁屏等

IT之家获悉，此更新还对相机进行了一些改进。此外，最新呼叫还包括其他值得注意的更改，包括来电联系备忘信息，指纹解锁体验优化，优化网络数据传输性能和稳定。

下面是更新内容

系统

  • 改善系统稳定性

  • 改进了状态栏中的图标显示

  • 改善的背部手势体验

  • 一加云耳Z现在可以与杜比全景声（Dolby Atmos）集成在一起以获得更好的音质

  • 添加双击功能，以在环境显示模式或离屏条件下唤醒锁屏

  • 在设置中添加了OnePlus提示和支持部分。

  • 添加实时字幕，将检测媒体中的语音并自动生成字幕[要启用：设置-系统-辅助功能-实时字幕]

  • 将Android安全补丁更新为2020年03月版本

  • 将GMS软件包更新为2020年02月版本

相机

  • 优化了相机的拍摄体验并提高了稳定性

  • 优化了动画效果并改善了交互体验

  • 添加了视频过滤器功能

指纹解锁

  • 解锁设备时优化了指纹解锁体验

电话更新

  • 添加了来电的联系方式信息

网络更新

  • 优化网络数据传输性能和稳定性

语音助手更新

  • 现在，你只需长按电源按钮即可唤醒你选择的语音助手[要启用：设置-按钮和手势-按住电源按钮-选择要激活的应用]

提前拿到OnePlus 8或8 Pro的用户，现在可以到前往“设置”>“系统”>“系统更新”即可检查更新。

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