3999 元起，一加 8 手机现已开放购买

IT之家4月20日消息 今天晚上，据一加相关人员@逍遥怪河马 表示，目前一加已经覆盖全国 29 个省 106 个地市 497 家线下门店，跟苏宁易购、顺电、九机、美承、京东之家等都有合作，覆盖比较全面了。建议大家可以先去摸摸真机，另外，一加 8 手机现在已经开放购买。

一加 8手机售价信息 ：8GB+128GB ￥3999 元；12GB+256GB ￥4599 元！

IT之家此前报道，从设计角度来看，一加8看起来很像一加8 Pro。最明显的区别是它更紧凑，具有更小的6.55英寸显示屏，与iPhone 11 Pro宽度相似，手感相当舒适。在技术方面，该显示器具有2400 x 1080的Full HD +分辨率，90Hz屏幕刷新率，AMOLED面板并支持HDR。

在颜色方面，除了和一加8 Pro相同的黑镜和青空。一加8独有的银翼 Interstellar Glow版本，可根据光线的照射方式显示多种颜色。

一加8的其他规格包括三个后置摄像头（48MP主摄像头，16MP超广角镜头和微距摄像头），高通骁龙865处理器，高达12GB内存，高达256GB的UFS 3.0存储，支持带有Turbo写入和HPB，搭载4300mAh电池以及Warp Charge 30T的30W有线充电。遗憾的是，一加8不支持无线充电。

一加8手机支持USB-C、WiFi 6、Warp Charge 30T有线快充，杜比全景声（Dolby Atmos）双立体声扬声器、触觉振动2.0等。