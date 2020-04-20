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一加 8 / Pro 印度发布，还有 6GB 内存版本

2020/4/20 6:53:45来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月20日消息 一加8系列手机于北京时间4月15日在海外发布，并于16日在国内发布，采用瞳孔屏设计，全系搭载骁龙865。但与往年不同的是，一加没有同时在印度推出一加8系列。

昨日晚间，一加8系列在印度正式发布，还推出了6GB+128GB版本的一加8，售价41,999印度卢比（约合人民币3880元）。

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此外，一加8 8GB+128GB售价44,999印度卢比（约合人民币4157.2元），12GB+256GB售价49,999印度卢比（约合人民币4619.1元）；一加8 Pro 8GB+128GB售价54,999印度卢比（约合人民币5081.1元），12GB+256GB售价59,999印度卢比（约合人民币5543元）。

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IT之家了解到，一加8 Pro采用一块6.78英寸2K+分辨率120Hz AMOLED显示屏，一加8采用一块6.55英寸90Hz AMOLED“瞳孔屏”。

核心配置方面，一加8全系搭载骁龙旗舰865 平台，支持Wi-Fi 6；拥有超线性双扬声器、杜比全景声、X 轴线性马达；一加8 Pro电池容量为4510 mAh，配备全新一代 LPDDR5 内存，30W⽆线闪充，一加8电池容量为4300mAh。

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相机方面，一加8采用4800万主摄索尼 IMX586 传感器主摄 + 1600 万像素超广角 + 微距镜头的三摄设计一加8 Pro采用4800 万像素索尼 IMX689 传感器定制主摄（1/1.4 英寸超大的感光面积），主摄级索尼 IMX586 的超⼴角，一颗独立风格镜头和一个长焦镜头。

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