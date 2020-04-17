微软Windows 10全新地图图标上线！外观更简洁

IT之家4月17日消息 据外媒MSpoweruser报道，随着微软向新的Fluent Design语言迈进，官方也一直在更新其Windows 10应用程序图标，新图标往往尺寸更大且外观更简洁。

IT之家了解到，微软最新更新图标设计的是自家的地图应用程序，对比图如下：

新图标似乎比旧图标更加晦涩难懂，不过也很少有人选择使用微软自家的地图应用。目前，微软正逐步将新图标设计向预览体验成员推送，预计将在不久之后正式向用户推送。