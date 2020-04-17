内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10快讯

微软Windows 10全新地图图标上线！外观更简洁

2020/4/17 8:17:03来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家4月17日消息 据外媒MSpoweruser报道，随着微软向新的Fluent Design语言迈进，官方也一直在更新其Windows 10应用程序图标，新图标往往尺寸更大且外观更简洁

IT之家了解到，微软最新更新图标设计的是自家的地图应用程序，对比图如下：

新图标似乎比旧图标更加晦涩难懂，不过也很少有人选择使用微软自家的地图应用。目前，微软正逐步将新图标设计向预览体验成员推送，预计将在不久之后正式向用户推送。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软Windows 10

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    