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员工被无故解雇，亚马逊工人团队呼吁员工集体请病假向公司抗议

2020/4/17 9:02:39来源：新浪科技作者：永妍责编：远洋评论：

北京时间4月17日早间消息，据外媒报道，一个为亚马逊员工提供支持的团体呼吁其工人在4月24日当天集体请病假，以此来抗议公司内部对批评工作条件的工人的处理方式。

这个工人组织名为“亚马逊员工争取气候正义”（ Amazon Employees for Climate Justice）。该组织表示，本周早些时候，亚马逊解雇了艾米丽·康宁汉姆（Emily Cunningham）和马伦·科斯塔（Maren Costa）两名员工、以及试图压制仓库工人发声的行为，属于“严重的权力滥用行为”。

上述两名员工此前供职于亚马逊西雅图总部，他们曾呼吁公司在疫情期间为工人提供更多的保护。

这个工人组织在一篇博文中表示：“当工人在关乎生死的大问题上表达意见的时候，亚马逊绝对不可以让工人沉默。那些维持公司数字和实体基础设施顺利运营的工人，在说出自己的要求，并且彼此关心的时候，他们应该获得尊重，而不是被惩罚。”

这个工人组织表示，亚马逊应该披露其跟踪和报告COVID-19病例的方式，并且在所有工作地点内向所有员工公布确诊病例、疑似病例和死亡病例的信息。

这个组织表示：“亚马逊可能希望，通过解雇艾米丽和马伦能够组织员工气候运动，并且破坏员工的团结性，但是他们错了。”

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关键词：亚马逊

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