一加刘作虎：一加8 Pro要带领高帧屏进入120Hz高帧2.0时代

“墙内开花墙外香”的一加也要发力国内市场了。



在一加8系列发布会之前，一加CEO刘作虎就与罗永浩做起了访谈节目；发布会一结束，又马不停蹄与罗永浩开启了直播带货。

“一加的核心问题是产品好，但知名度还不够。”刘作虎在接受采访时说，一加希望通过与罗永浩的合作在国内市场“破圈”，从而让更多的用户了解一加。

刘作虎透露，2019年一加营收实现了超过10%的增长。随着对国内市场投入的加大，他预计今年中国区的销量占比会进一步提升。

海外疫情短期有影响 线上会最先恢复

虽然目前国内疫情得到了控制，但海外市场却正在爆发，这也给国产厂商在海外市场的拓展带来了一定的不利影响。

比如印度已经采取全国封城的措施，这对线下渠道以及物流会产生巨大影响。刘作虎坦承，印度疫情会波及当地所有的手机品牌，但一方面封城即将在5月解除，另一方面线上渠道肯定会早于线下渠道恢复，而线上渠道也是一加一直以来的优势。

“竞争是相对的，当大家遇到同样的情况时，你有相对的优势，就有了机会。”刘作虎说，一加在印度会加快清关速度，维持货运，尽力降低疫情带来的影响。

除了印度之外，北美也是一加重点投入的市场。2018年，一加宣布和美国运营商T-Mobile达成战略合作，正式进入北美运营商合作体系；2019年，一加又与另一家美国运营商Sprint进行合作。

而这次，一加再次拿下了美国最大运营商Verizon。“Verizon是北美最难搞的运营商，他们的要求非常高。虽然我们产品卖的比较贵，但是和运营商的高管开过几次会之后，他们对我们的定位、北美的口碑都比较认可。基本上都按照合作流程走下来，没经过任何的波折。”

刘作虎透露，一加的用户大多是18-24岁，这一年龄段比例超过40%。美国运营商也希望通过一加能够吸引到一群优质的年轻用户。

至于美国的疫情，他认为短期会对业务有影响，但长期来看对市场布局影响不大。一加考虑将营销投放后置，等线下店都开启时再去做营销。

“疫情的确对所有品牌都会有影响，唯一的办法是什么？用硬产品去打硬仗。”刘作虎总结说，如果疫情之下产品不好就更加不可能打赢这场硬仗，“从这两天大家对一加8系列的反馈上看，让我有不少的信心。”

比如在屏幕上，一加8系列与上一代相比再次进行升级，一加8 Pro的瞳孔屏拥有120Hz的屏幕刷新率，触控采样率最高可达240Hz；分辨率为3168*1440，达到2K+级别。刘作虎称，一加7 Pro引领行业进入了90Hz的高帧1.0时代，而一加8 Pro则要带领高帧屏进入120Hz的高帧2.0时代。

国内破圈 今年中国区销量比例会提升

在海外疫情之下，众多手机厂商都选择了加码国内市场，一加也不例外。

比如在渠道上，之前一加主要与京东合作，而此次一加8系列则新增了天猫、苏宁、分期乐等发售渠道，拓展了众多新渠道。

营销也是重要的一环，这也是刘作虎认为目前一加有待提升的方向之一。“一加的核心是产品好，但知名度不够。”刘作虎说，这并不代表只有现在的用户喜欢一加的产品。他举例称，在与罗永浩对谈时，拍摄的工作人员虽然并未听说过一加手机，但却认为外观很漂亮，拍照和体验也很好。

这也是此次一加8系列选择与罗永浩直播带货进行合作的重要原因。刘作虎希望通过罗永浩，让一加“破圈”，接触到更多的用户。

目前国内手机市场已经从疫情中恢复正常，甚至开始增长。刘作虎也预计，一加今年中国区的销量占比可能会有所提升。

另外一个外界十分关注的话题便是国产旗舰价格的抬升。此次一加8 Pro的起售价达到了5399元。

刘作虎表示，这主要是成本增长的原因。首先5G的相关成本非常高，其次摄像头和屏幕的规格提升也带来成本增加，甚至最近内存也在涨价。“这些的确带来越来越好的体验，也要付出相应的成本。”

此次一加8系列上，实现了对5G低频、中频、高频的毫米波全面覆盖，一加也是目前唯一一个支持所有5G频段的中国品牌。但这需要巨大的5G研发投入，他举例称，一加在印度、台湾和大陆有三个5G实验室，每个投入都要上亿；与T-Mobile的项目投入也要超过1个亿。

对于众多正在冲击高端的国产手机厂商而言，一加可能是一个可参照的对象。刘作虎在发布会上援引第三方数据称，一加在2019年第三季度的全球高端智能手机市场份额中排名第四，仅次于苹果、三星和华为；而在印度高端手机市场，一加连续两年蝉联销量冠军；在2019年国内3500元以上的高端手机线上销量中，一加排名第三。

“高端不用冲，做好产品就可以了。”刘作虎再次将话题归结到产品上来，而这也是一加这个小而美的品牌能够在竞争激烈的手机市场中健康存活的秘诀所在。