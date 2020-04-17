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大型真香现场：拼多多百亿补贴iPhone SE 2售价2899元起

2020/4/17 20:01:08来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月17日消息 北京时间4月15日23点，苹果官网上线发布了新款iPhone SE（2020），国行版提供 64GB售价3299元、128GB 售价3799元和、256GB 售价4599元，4 月 17 日星期五晚上 8 点预售，4 月 24 日星期五正式开售。

其中，3299元的起售价，让众多网友直呼“真香”、“买买买”的同时，也开始在线呼唤拼多多百亿补贴。呼声之所以这么高，不仅是因为iPhone SE 2受期待已久，还有它的芯片和配置，就像苹果官网的宣传文案：咱们这颗芯，与 iPhone 11 Pro 大哥平起平坐

IT之家网友天津公交也分析认为新 iPhone SE 最大的“护城河”，也正是苹果做 iPhone SE 的底气，就在于从硬件到软件的全套苹果生态。想在中等位体验 iOS，想在中等价位拥有 Taptic Engine 的极致手感，想在中等价位拥有 A13 的强劲性能，那么新 iPhone SE 是你的必然选择。

现在拼多多百亿补贴iPhone SE 2补贴价格来了，全系直降400元，最低2899元起。这价格，完全就是苹果在官网宣传iPhone SE 2那句话，称心称手，超值入手。

上车地址：点此前往（或复制网址到浏览器打开：https://t.cn/A6wKT7OZ

除了iPhone SE 2，拼多多百亿补贴苹果会场其他产品补贴价也依然给力。

拼多多百亿补贴主会场：https://t.cn/A6w9izfu

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关键词：iPhone SE2拼多多

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