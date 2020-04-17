Strategy Analytic：2019年智能手机应用处理器出货量下跌11%

Strategy Analytics手机元件技术研究服务最新发布的研究报告《2019年Q4智能手机应用处理器市场份额追踪：出货量下跌13%》指出，2019年全球智能手机应用处理器（AP）市场收益同比下降3%，至196亿美元。

该报告指出，2019年全球智能手机应用处理器（AP）市场收益份额位居前五的为高通、苹果、海思、三星LSI和联发科。高通以36%的收益份额保持第一，苹果以24%紧随其后，海思以14%排名第三。

支持人工智能（AI）的智能手机应用处理器（AP）出货量增长了45%。

具有设备上AI引擎的智能手机应用处理器占2019年智能手机应用处理器总出货量的近51%，高于2018年的约31%。

Strategy Analytics副总监Sravan Kundojjala表示：“2019年，高通的旗舰处理器骁龙855和855 Plus应用在包括三星Galaxy S10、Note 10 5G、Google Pixel 4、小米9和OnePlus 7T Pro等多款流行的智能手机中。5G智能手机的第一阶段发挥了高通的实力，据我们估计，该公司在2019年获得了5G智能手机50%以上的份额。尽管发生了COVID-19疫情，我们预计5G仍将继续表现良好。Strategy Analytics认为，高通新款骁龙865和765 / G处理器将有助于高通在2020年进一步扩大其5G市场份额。”

Strategy Analytics手机元件技术研究服务执行总监Stuart Robinson补充说：“垂直智能手机应用处理器供应商苹果、海思和三星LSI在2019年持续保持增长势头，并获得了市场份额。Strategy Analytics估计，2019年这些公司总计占智能手机应用处理器市场收益份额的50%。那些设计自有处理器的智能手机OEM厂商仍然造成对高通和联发科等 供应商的战略威胁。”