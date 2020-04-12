操控安卓/iPhone手机，任意Win10 PC可安装Dell Mobile Connect

IT之家4月12日消息 许多公司都在探索将智能手机连接到PC的更好方式，微软开发了适用于Windows 10，Android和iOS的Your Phone应用，但戴尔在寻求统一PC和移动体验方面击败了微软。

微软的Your Phone应用可让你在手机和PC之间同步短信、照片、通话记录。尽管它提供了一些有趣的功能，但存在许多限制。

Dell Mobile Connect以更好的方式弥合了Android/iPhone与PC之间的鸿沟。它可以同步短信，允许你访问手机文件，拨打和接听电话以及从手机镜像应用程序。与Your Phone应用程序不同，这些功能适用于所有现代Android和iPhone手机。

以前，可以通过侧面加载应用程序并手动安装驱动程序在非戴尔计算机PC上运行该应用程序。这在许多PC上都可以使用，但体验并不好。

戴尔发布该应用程序时，要求戴尔和非戴尔PC下载一个特殊的驱动程序，该驱动程序可以正常运行。最新更新之后，你可以在任何Windows 10 PC上享受出色的功能集合。

用户可以打开Microsoft Store并搜索Dell Mobile Connect应用。

在Windows 10应用商店的应用程序页面中，向下滚动到屏幕截图部分，你会在叠加菜单中看到“安装”按钮。单击“安装”，Microsoft Store将开始在你的设备上下载Dell Mobile Connect应用程序。

在外媒Windows Latest测试中，没有要求安装任何特殊的驱动程序以使所有功能正常工作。它似乎在华硕、惠普和联想设备上都可以正常工作。

在某些情况下，系统会要求你下载用于呼叫和镜像功能的驱动程序。

你所需要的只是一台支持蓝牙的Windows 10 PC，还有Android或iPhone手机。为了获得最佳体验，戴尔建议你在支持的设备上使用该应用程序。

IT之家网友注意，如果仍然无法安装该应用程序，则可以随时从此处下载软件包来侧面加载它。要加载应用程序，请按照以下步骤操作：

打开设置。

单击更新和安全。

单击“开发者选项”，然后在“使用开发人员功能”下，选择旁加载应用程序选项或启用“开发人员模式”。

启用旁加载后，双击.appxbundle软件包并手动安装。

在设备上安装该应用程序后，你随时可以在任何设备上从Microsoft Store安装或更新该应用程序。