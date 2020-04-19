适用于苹果Mac的Blackmagic eGPU Pro宣布停产

IT之家4月19日消息 据外媒MacRumors消息，Blackmagic向其发布通知，由于AMD停止生产Raedon RX Vega 56图形处理器，它将不再生产Blackmagic eGPU Pro。

此前，苹果本周初将Blackmagic eGPU Pro标记为暂时缺货后，便从在线商店移除了这一产品。配备AMD Radeon Pro 580显卡的Blackmagic eGPU暂时仍可购买，但预计交货时间为10-12周。

IT之家了解到，Blackmagic eGPU Pro售价1199美元，于2018年10月首次亮相。目前尚不清楚Blackmagic eGPU Pro是否会在以后提供更新的图形处理器。

性能方面，通过Blackmagic eGPU Pro，用户可以在任意支持雷雳3（Thunderbolt 3）的Mac上获得工作站级图形处理性能。Blackmagic eGPU Pro搭载Radeon RX Vega 56图形处理器，配备8GB HBM2显存。

外观设计上，Blackmagic eGPU Pro采用一体式铝金属机身设计，配备DisplayPort连接端口，支持用户在工作站设置中接入支持DisplayPort传输的显示器。这款eGPU配备两个雷雳3端口、四个USB 3端口、一个HDMI 2.0端口和DisplayPort 1.4端口，能以85W电力为用户的MacBook Pro充电。