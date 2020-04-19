内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>电脑硬件

适用于苹果Mac的Blackmagic eGPU Pro宣布停产

2020/4/19 7:42:52来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月19日消息 据外媒MacRumors消息，Blackmagic向其发布通知，由于AMD停止生产Raedon RX Vega 56图形处理器，它将不再生产Blackmagic eGPU Pro

此前，苹果本周初将Blackmagic eGPU Pro标记为暂时缺货后，便从在线商店移除了这一产品。配备AMD Radeon Pro 580显卡的Blackmagic eGPU暂时仍可购买，但预计交货时间为10-12周。

IT之家了解到，Blackmagic eGPU Pro售价1199美元，于2018年10月首次亮相。目前尚不清楚Blackmagic eGPU Pro是否会在以后提供更新的图形处理器。

性能方面，通过Blackmagic eGPU Pro，用户可以在任意支持雷雳3（Thunderbolt 3）的Mac上获得工作站级图形处理性能。Blackmagic eGPU Pro搭载Radeon RX Vega 56图形处理器，配备8GB HBM2显存。

外观设计上，Blackmagic eGPU Pro采用一体式铝金属机身设计，配备DisplayPort连接端口，支持用户在工作站设置中接入支持DisplayPort传输的显示器。这款eGPU配备两个雷雳3端口、四个USB 3端口、一个HDMI 2.0端口和DisplayPort 1.4端口，能以85W电力为用户的MacBook Pro充电。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：MaceGPU苹果

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    