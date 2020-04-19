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苹果 iPhone SE 第二代火热：国行红色版本发货日期推迟

2020/4/19 8:04:13来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月19日消息 苹果iPhone SE第二代已于4月17日开放预购。此前美国iPhone SE第二代交付日期已推迟至5月的第一周，国内的交货日期则显示为4月24日-4月27日（iPhone SE第二代4月24日正式开售）。

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IT之家发现，苹果中国官网目前显示，苹果iPhone SE第二代红色版本预计发货日期1-2周。黑色和白色版本则仍为4-6个工作日。

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苹果iPhone SE第二代搭载A13仿生处理器，采用4.7英寸1334 x 750 像素分辨率LCD Retina HD显示屏，拥有326 ppi；配备Touch ID，支持Haptic Touch；内置64GB、128GB、256GB存储；配备1200万像素f/1.8光圈广角相机，支持人像模式，下一代智能HDR，后置摄像头支持4K最高60fps视频拍摄；预装iOS 13系统，支持IP67等级的防水防尘性能、无线充电功能、18W快速充电，Wi-Fi 6和千兆级LTE。

iPhone SE 2有黑色，白色和红色三种配色，将于4月24日星期五正式开售。官方售价方面，64GB售价3299元、128GB 售价3799元、256GB 售价4599元。

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关键词：苹果

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