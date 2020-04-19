百度网盘推出用户奖励计划：分享闲置上行宽带，最高占 1MB/s

IT之家4月19日消息 据IT之家网友反馈，今天登录百度网盘后，发现百度网盘推出了一个用户奖励计划，“用户奖励计划”是百度网盘为提升传输体验推出的一项活动。分享你的少量闲置网络带宽以及电脑存储空间，为网盘传输速度贡献一份力量，同时你也会得到相应的积分奖励，积分可以兑换爱艺奇VIP月卡，极速下载券等奖品。

参与方法：

当你参与计划时需要分享以下三项内容：

闲置上行宽带

最高占用1MB/s，智能化占用宽带，不影响正常上网。

闲置本地磁盘空间

最大占用5G空间，不影响其他文件，保证您的隐私。

保持网盘PC客户端在线

在线时长影响获得的积分值

奖励规则：

积分按天发放，最晚次日23:59前发放积分。

获得的积分大小由当日贡献的闲置上行带宽、本地空间大小、在线时长综合决定。例如，每日持续贡献1MB/s带宽、5G空间、7小时在线时长，预计每月可获得1000积分（1000积分可兑换爱艺奇VIP月卡等奖品）。

积分可在百度网盘App上兑换，进入App后，点击"我的-待领取积分"，选择兑换商品就可兑换。

下面是关键问答：

目前仅支持在手机端App中兑换，PC端暂不支持兑换。积分可用于兑换爱奇艺VIP月卡和极速下载券等超值礼品；另外，百度网盘会不定期更新积分商城的商品。

百度网盘会根据你的网络情况，智能化占用你的上传带宽，不会影响你正常上网。

百度网盘充分尊重用户信息和个人隐私安全，不会读取用户与本计划无关的任何文件。

你可以随时退出用户奖励计划。退出计划后，还可以随时再次参加。如果你想退出计划，请到“用户奖励计划”页面，底部点击“退出计划”，根据指示完成操作。