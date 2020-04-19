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微软 Win10 快速预览版 19608.1006 累积性更新推送

2020/4/19 16:24:11来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月19日消息 此前微软推送了Windows 10快速预览版19608系统更新，随后，微软又推送了 Win10 快速预览版 19608.1006 累积性更新，补丁型号是KB4557426，其中包含单一的修复程序，可以提高操作系统的整体可靠性

微软此前发布了最新的Windows 10 快速预览版19608系统更新，改善了默认应用程序体验。

改善默认应用程序体验

微软表示，其多年来根据用户的反馈对设置进行了许多改进，下一个即将推出的设置为改善默认应用程序体验。设置默认值时，微软添加了搜索文件类型、协议和应用程序列表的功能。

使用Your Phone App在设备之间无缝拖放文件

微软表示继续与三星保持合作伙伴关系，并为用户带来了有关Your Phone应用最新功能的早期预览——文件拖放。该功能允许支持Phone Screen功能的三星智能手机将文件从手机无线拖放到PC上，反之亦然。

IT之家了解到，拖放功能要求PC必须运行Windows 10 2018年10月更新或更高版本。

跨设备复制粘贴功能

可在其它三星Galaxy设备上使用跨设备复制和粘贴功能现在可以在三星Galaxy S10e / S10 / S10 +、Note 10和Fold设备上使用。这一功能可以帮助用户在设备间无缝复制文本和图像。

消息节点

在“消息”节点中编写新消息将获得全新的圆形用户界面（UI）。屏幕底部高亮显示“撰写新消息”图标。

UI更新

微软最近引入了许多UI更改，以改善Your Phone应用程序的整体外观。更新包括：

  • 使你的应用背景与手机的墙纸相匹配的选项。这不仅可以补充应用程序的外观和感觉，还可以使其更加个性化。

  • 深色模式下的应用程序背景颜色现在变为较浅的灰色调。

  • 标头的排版更加现代和突出。

  • 跨节点导航时，改进了应用程序范围内的填充和响应能力，以更好地适用于不同大小的应用程序窗口。

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关键词：Windows 10微软

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