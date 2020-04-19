部分用户遭遇 Win10 Defender “威胁防护已停止”错误

IT之家4月19日消息 微软Windows 10似乎再次遭遇Windows Defender运行错误Bug。近期发布的Windows Defender更新导致“威胁防护已停止，立即重新启动”错误和“意外错误。抱歉，我们遇到了问题。请再试一遍。”

虽然许多用户将Windows Defender崩溃归咎于Windows 10 KB4549951补丁更新，但真正的罪魁祸首似乎是Security Intelligence 1.313.1638.0，它是通过Windows Update自动推送的。

根据论坛和社交媒体平台上的各种帖子以及外媒从用户那里收到的邮件内容，Windows Defender失败并出现以下错误：

威胁防护已停止。现在重启。

意外的错误。抱歉，我们遇到了问题。请再试一遍。

该错误会阻止用户运行Windows Defender扫描，而失败的扫描可能会使Windows 10用户面临安全风险，而此类错误也可能削弱对Windows Defender的信任。

那到底是什么问题呢？据分析，微软近期发布了拙劣的Windows Security智能更新版本1.313.1638.0，并引发了无法预料的影响，从而导致微软内置防病毒解决方案显示“威胁防护服务已停止。现在在其首页上重新启动”错误。

IT之家注意到，完整和快速病毒扫描均无法正常工作，Windows Defender在扫描过程中会“冻结”或“崩溃”。

如何解决“威胁服务已停止，立即重新启动”错误？

看来此问题是由文件名中带有两个点（..）的文件引起的，如果重命名或删除文件，该错误将消失。

请按照以下步骤操作：

打开事件查看器。

在事件查看器中，导航到“Applications and Services logs”>“Microsoft”>“Windows”>“ Windows Defender”>“可操作”。

在此处查找错误，你会发现“崩溃异常代码0xc00000005”之类的东西，其中包括带有两个点的文件名。要解决此问题，请删除多余的点或删除文件。

修复文件后，请转到服务并启动Windows Defender，然后执行快速扫描。这样就可以解决问题。

在与微软支持团队的聊天中，一位工作人员称，微软已经意识到了当前的问题。

微软可能很快会通过另一个“Windows Defender防病毒安全更新”提供此修复程序，因此你需要确保未禁用Windows Update更新服务。