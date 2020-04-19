微软 Win10 安全更新 KB4549951 导致严重问题：蓝牙失效/性能差/蓝屏

IT之家4月19日消息 据WindowsLatest报道，部分Windows 10用户在安装KB4549951累积更新时遭到报错无法安装，而另一些安装成功的用户，则报告了各种各样的问题，其中包括蓝牙、Wi-Fi失效、蓝屏死机、系统崩溃等严重问题。

在微软的论坛和反馈中心，许多用户反馈，计算机安装KB4549951更新后，出现了影响正常使用的问题。

反馈中最多的问题是蓝牙失效，不少用户称在设备管理器中找不到蓝牙设备，卸载系统更新后仍未恢复。以及有反馈称Wi-Fi性能受到极大影响，比如无法显示可连接的网络，以及“Wi-Fi上传速度从200+Mbps下降至不足1Mbps”。

此外有用户称更新后系统性能也受到了严重影响，并且有一定几率遇到系统崩溃和蓝屏死机，比较多的错误报告为“KERNEL MODE HEAP CORRUPTION”。

外媒表示，目前可行的解决方案为卸载更新，但不排除卸载后仍无法解决，如果那样则需要重置系统。

IT之家整理了卸载更新方法：