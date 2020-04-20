Win10 早期版本将支持全新 DISM 工具，释放“预留存储”空间

IT之家4月20日消息 微软在2019 Windows 10 更新五月版（版本1903）中附带一项名为“预留存储”的新功能，该功能保留了一部分系统存储，以确保Windows Update和驱动程序在空间不足时能够可靠地工作。

在Windows 10版本1903引入的预留存储显然会继续存在，默认情况下应该使用大约7GB的硬盘空间，但是当你添加可选功能，安装其他驱动程序或启用新的语言包时，预留空间可能会更大。

尽管微软表示预留存储将确保Windows更新顺利进行，并且你不会遇到任何关键的存储问题，但是许多人可能对预留存储不满意，尤其是在PC制造商提供恢复驱动器且占用容量高达15GB空间的设备上。

用户以前可以通过调整注册表来释放预留存储，但是你可能已经知道，编辑注册表可能导致严重的问题。注册表中的一个错误编辑可能会导致Windows计算机无法使用或无法启动。

幸运的是，微软计划在Windows 10 v1903，v1909和v2004中引入DISM新工具，以通过命令行使此过程更安全。

IT之家获悉，用户将DISM工具的更新，从而可以更好地控制预留存储空间。更新的基于命令行的DISM工具将于今年晚些时候在Windows 10版本1903、1909和2004中可用。

借助DISM工具支持，你将能够确定PC是否正在使用预留存储。你也可以使用它来启用或禁用预留存储。

在不久的将来，你将能够在命令提示符下键入以下命令来管理预留存储：

DISM.exe /Online /Get-ReservedStorageState DISM.exe /Online /Set-ReservedStorageState /State:Enabled DISM.exe /Online /Set-ReservedStorageState /State:Disabled

根据微软Steve DiAcetis所说，此功能已经是Windows 10 20H1实时预览版本，微软计划很快将其引入到Windows 10早期版本。

DiAcetis称：“这些新命令仅在Windows 10版本2004中可用。我们正在考虑将它们引入较早的版本，但现在还没有时间表可以分享。”

这是一个有用的工具，它将最终帮助你回收预留存储，并且将于今年晚些时候向所有人推出。