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爱奇艺10周年庆：黄金VIP会员年卡5折99元

2020/4/20 22:32:19来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

4月21日0点起，爱奇艺10周年庆活动开启，黄金VIP会员、钻石VIP会员五折大促，黄金VIP会员年卡99元、季卡29元，钻石VIP会员+携程超级会员年卡249元，点此购买：手机点此 | PC点此

具体来说：

• 爱奇艺黄金VIP会员（原价198元/年），半价活动99元/年，不限购买次数，不含任何第三方权益；

• 爱奇艺钻石VIP会员连续包年（黄金VIP的全部权益+支持TV端）+携程超级会员=249元/年（五折），不限购买次数；

• 如何取消自动续费：支付宝途径（我的-设置-支付设置-免密支付/自动扣款）；微信途径（我-支付-右上角3个点...-自动扣费）。

• 爱奇艺黄金VIP会员：适用于手机、电脑和Pad，专享跳广告+蓝光1080P+杜比全景声，院线新片+热剧+独家综艺抢先看，付费影片VIP享半价优惠，VIP下载绿色通道（同时缓存5个视频）。

• 爱奇艺钻石VIP会员：支持手机、TV、电脑和Pad，包含全部黄金会员特权+TV大屏权益。

具体优惠详情见下表：

活动项目优惠活动价
黄金VIP年卡5折￥99
黄金VIP季卡5折￥29
钻石VIP年卡+
携程超级会员		5折￥249

image.png

其他视频会员：

会员
原价/活动价购买
优酷（4月20日 - 21日）
VIP会员季卡￥58/￥39点此
VIP会员季卡￥58/￥39点此
VIP会员季卡￥58/￥39点此
腾讯视频（4月20日 - 23日）
超级VIP双年卡￥976/￥488点此
超级VIP年卡￥488/￥268点此
超级VIP季卡￥148/￥88点此
樊登读书会（4月15日 - 21日）
VIP会员双年卡
￥730/￥335点此
VIP会员双年卡￥730/￥335点此
【广告】
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关键词：爱奇艺会员

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