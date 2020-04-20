爱奇艺10周年庆：黄金VIP会员年卡5折99元

4月21日0点起，爱奇艺10周年庆活动开启，黄金VIP会员、钻石VIP会员五折大促，黄金VIP会员年卡99元、季卡29元，钻石VIP会员+携程超级会员年卡249元，点此购买：手机点此 | PC点此。
具体来说：
• 爱奇艺黄金VIP会员（原价198元/年），半价活动99元/年，不限购买次数，不含任何第三方权益；
• 爱奇艺钻石VIP会员连续包年（黄金VIP的全部权益+支持TV端）+携程超级会员=249元/年（五折），不限购买次数；
• 如何取消自动续费：支付宝途径（我的-设置-支付设置-免密支付/自动扣款）；微信途径（我-支付-右上角3个点...-自动扣费）。
• 爱奇艺黄金VIP会员：适用于手机、电脑和Pad，专享跳广告+蓝光1080P+杜比全景声，院线新片+热剧+独家综艺抢先看，付费影片VIP享半价优惠，VIP下载绿色通道（同时缓存5个视频）。
• 爱奇艺钻石VIP会员：支持手机、TV、电脑和Pad，包含全部黄金会员特权+TV大屏权益。
具体优惠详情见下表：
|活动项目
|优惠
|活动价
|黄金VIP年卡
|5折
|￥99
|黄金VIP季卡
|5折
|￥29
|钻石VIP年卡+
携程超级会员
|5折
|￥249
其他视频会员：
|会员
|原价/活动价
|购买
|优酷（4月20日 - 21日）
|VIP会员季卡
|￥58/￥39
|点此
|VIP会员季卡
|￥58/￥39
|点此
|VIP会员季卡
|￥58/￥39
|点此
|腾讯视频（4月20日 - 23日）
|超级VIP双年卡
|￥976/￥488
|点此
|超级VIP年卡
|￥488/￥268
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|超级VIP季卡
|￥148/￥88
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|樊登读书会（4月15日 - 21日）
|VIP会员双年卡
|￥730/￥335
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|VIP会员双年卡
|￥730/￥335
|点此