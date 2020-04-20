微软公布 Xbox《赛博朋克 2077》定制硬件：主机共 45000 台，还有手柄/硬盘等

IT之家4月20日消息 据IT之家网友投稿，微软刚刚公布了Xbox《赛博朋克2077》定制硬件的详情，其中包括限量版主机套装、无线手柄和Pro充电底座、移动硬盘和耳机。

IT之家本月稍早时曾报道，《赛博朋克2077》限量版Xbox One X现身官网，并且在官方发布之前被网友找到未公开视频，提前泄露外观、手柄和发布时间等信息，限量版套装将于6月开售。

今天微软官方也公布了相关信息，包括数款Xbox《赛博朋克2077》定制硬件的外观、价格等，其中最受关注的无疑是主机套装，根据官方消息，限量版主机套装共45000套，且只在指定商场销售，更多细节将在未来公布。

此外，限量版无线手柄售价74.99美元，约合人民币530元，现已在微软商店开启预购。

其他配件还包括《赛博朋克2077》Xbox Pro充电座，拥有与主机相同的设计语言，售价49.99美元。

Seagate特别版硬盘，与主机设计一脉相承，乍看非常像主机的“缩小版”，售价89.99美元。

以及SteelSeries Johnny Silverhand版本ARCTIS 1 WIRELESS XBOX耳机，售价109.99美元。

以上配件均已上架官网，点击链接查看详情。