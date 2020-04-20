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第三方设计师展示 Windows 20 概念流畅设计：新任务栏、文件资源管理器

2020/4/20 17:17:47来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月20日消息 微软正在为Windows 10版本2004进行最后的一波测试，另外仍在快速预览版通道测试新的Windows 10版本，并且表示不属于任何特定的版本，从最近的微软官方动作来看，Windows 10将迎来设计上的大变化，包括Windows 10X对新形态设备的探索。

但是，设计不统一自始至终是Windows 10的问题，实际上，用户大多数的批评针对Windows 10设计缺乏一致性，或者不友好，这一点开发者人员更有话说。

IT之家此前报道，一个月前，微软首席产品官Panos Panay发布了一段视频，暗示未来Windows 10的外观设计将更加现代。许多微软发烧友以及评论家都对Panos Panay的视频表示赞赏，并希望视频中更改将尽快在Windows 10系统中实现。

不过Windows 10这些现代变化不会立即发生。相反，微软将逐步推出这些更改。现在，第三方设计师Advan通过“Windows 20概念视频”重塑了Windows的外观设计。

第三方设计师Advan的新概念视频发挥出了流畅设计的真正潜力。“Windows 20概念视频”似乎也解决了当前版本Windows 10设计不一致问题。此外，该视频重新构想了Windows 10任务栏的自定义方式，可以将任务栏中应用图标的位置从左对齐更改为居中显示，只需单击一下，看起来很像macOS系统主屏幕应用程序的排列方式，能够为用户提供更多选择。

第三方设计师Advan还展示了支持Tabs标签页的现代文件资源管理器，新的“设置”应用程序，该应用程序最终有可能完全取代传统的控制面板，还有令人称赞的平板电脑模式，现代化的操作中心以及新的搜索UI，其外观非常类似于macOS中的Spotlight Search 。

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关键词：Windows 10微软流畅设计

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