谷歌量子计算硬件设计负责人辞职，称团队内意见相左

北京时间4月21日上午消息，据外媒报道，谷歌首席执行官桑德尔·皮查伊（Sundar Pichai）将公司量子计算硬件实验室的最新成果，比作是莱特兄弟的首次试飞。

据称，实验室的一个原型处理器已经实现量子霸权。所谓量子霸权，即传统计算机若利用量子力学，可以完成原本看似不可能的任务。皮查伊在一篇博客文章里说，这一里程碑成就让他更加坚定地相信，量子计算机有朝一日可以解决诸如气候变化等问题。此外，皮查伊还提到了约翰·马丁尼斯（John Martinis），后者在2014年成立了谷歌的量子硬件团队。

但皮查伊在文章中未提及的是，团队首次进行量子霸权实验后不久，马丁尼斯就被从领导职位调往顾问职位。马丁尼斯告诉记者说，调任顾问后，他与哈特穆特·乃文（Hartmut Neven）——谷歌量子计算项目的创始人——时常意见不一致。

本月初，马丁尼斯从谷歌辞职。他说：“我的职业目标是帮助大家开发量子计算机，我想，我的辞职对每一个人来说，都是最好的选择。”

一名谷歌发言人对此事未予以否认，并对马丁尼斯的贡献表示感谢，还称乃文将继续带领公司的量子项目。母公司Alphabet的研究部门X Labs旗下还有一个规模更小的量子计算团队。马丁尼斯保留了他在加州大学圣塔芭芭拉分校的教授职位。马丁尼斯还表示，他将继续从事量子计算的工作。

谷歌和其他研究量子计算的竞争对手如今都面临一个关键问题：该技术的未来发展途径。亚马逊、IBM和微软，以及谷歌等，都向戴姆勒还有摩根大通等公司提供了各自的原型技术，以便进行试验。但是这些处理器在解决实际问题上依旧不够强大，而且扩展速度到底有多快也是一个未知数。