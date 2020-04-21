概念设计：当苹果 Xcode 登陆 iPad

IT之家4月21日消息 近日有消息称苹果将为iPadOS开发Xcode集成开发工具（IDE），现在设计师Parker Ortolani给我们带来了新的概念设计，想象苹果如何为iPad开发Xcode。

IT之家了解到，Xcode是苹果公司推出的一个集成开发工具（IDE），可以让开发者为iOS、macOS、watchOS和tvOS创建应用程序。由于Xcode是一个非常复杂的程序，所以目前只适用于Mac，虽然苹果公司为iPad提供了Swift Playgrounds应用，但该公司从未正式表示过为其平板电脑发布Xcode版本的计划。

随着iPadOS越来越成熟，带来了诸如高级鼠标等电脑功能的支持，认为iPad应该有这样一个专业的工具是有道理的。

如果苹果将Xcode带到iPad上，那么这个应用就需要完全重新设计，换一个适合触控的新界面。即使有键盘和鼠标的支持，所有的iPad应用都应该提供基于触摸的体验，而Xcode也要遵循这个原则。

这个概念设计认为iPadOS版Xcode将有更大的按钮和更大的菜单，同时保留Xcode for Mac的精髓，代码位于中央，而侧边栏中的列表中包含所有项目文件。iPad版本还将提供SwiftUI应用程序的实时预览功能。

开发人员可以立即在iPad上测试他们所有的iOS应用，而不需要在模拟器上运行，也不需要将设备连接到Mac上。Parker还设想了调试工具和控制台在Xcode for iPad上的样子。