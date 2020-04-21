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NVIDIA GeForce Now 新动向：Xbox Game Studios 撤了，育碧来了

2020/4/21 15:00:44来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家4月21日消息 据TheVerge报道，英伟达周一宣布，旗下云游戏平台NVIDIA GeForce Now在本月晚些时候将下架微软Xbox Game Studios、华纳互娱、Codemasters和Klei Entertainment的所有游戏，而平台则得到了育碧的支持

Xbox Game Studios的退出，意味着《光环：士官长合集》《战争机器》和《极限竞速》地平线系列等游戏无法在GeForce Now平台游玩，华纳兄弟的游戏部门则拥有《蝙蝠侠：阿卡姆疯人院》系列等游戏的版权。Klei Entertainment以制作热门独立游戏闻名，《饥荒》和《忍者之印》都是他们的作品。

Nvidia GeForce Now副总裁Phil Eisler在博客中表示，当英伟达在6月提供商业测试时，会在5月底之前增加或删除游戏。英伟达还表示，在Steam上排名前40的游戏，有30款可以在GeForce Now上玩到，GeForce Now还支持完整的《刺客信条》和《孤岛惊魂》系列。

育碧高级副总裁Chris Early在一份声明中表示，育碧完全支持NVIDIA的GeForce Now，“我们相信这是一项领先的服务，可以为当前和新的PC玩家提供高端体验，并为玩家在位置和方式上提供了更多选择。”

IT之家此前曾报道，动视暴雪、2K Games也宣布退出GeForce Now平台。英伟达尚未发布有关GeForce Now用户数量的统计信息，不过今天官方博客中提到“GeForce Now的注册玩家数量增长了数百万”。

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关键词：NvidiaXboxUbisoft

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